الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

افتتاح مكتب جديد للشهر العقاري داخل نادي محافظة الفيوم

افتتح فرع مكتب التوثيق
افتتح فرع مكتب التوثيق لنادي الفيوم، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،، ورئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم، المقر الجديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بنادي محافظة الفيوم "فرع توثيق نادي محافظة الفيوم".

جولة داخل مكتب التوثيق

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام الفرع الجديد للشهر العقارى والتوثيق بنادي محافظة الفيوم، من مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات، التى تضم مكاتب التوكيلات العامة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، والحفظ، والرسوم، والخزانة، وشباك البصمة الإلكترونية، وسحب البيانات، ومكاتب الموثقين، وأكد المحافظ خلال تفقده للفرع الجديد على المحافظة على المكتب، والاستغلال الأمثل لكافة خدماته التى يقدمها للمواطنين.

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آليات العمل

واستمع محافظ الفيوم، لشرحٍ عن آليات العمل داخل الفرع الجديد والتى تضمن، استقبال متلقى الخدمة، والعمل من خلال الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر من خلال البصمة الألكترونية، مع تذليل العقبات أمام المواطنين، وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، علمًا بأن المكتب وكافة المكاتب مزودة بكاميرات مراقبة، فضلًا عن استعداد وزارة العدل لتوفير سيارات لتقديم خدمات الشهر العقارى للمواطنين.

توفير مواقع لمكاتب أخري

وأكد محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتوفير مواقع لإنشاء مقرات لمكاتب الشهر العقاري وفروع التوثيق، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل تلك المكاتب، بناءً على التخصصات التى تحتاجها تلك المواقع الخدمية، فى إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية، فى ظل توجه الدولة لتخفيف الضغط على المكاتب العاملة بالفعل، لافتًا إلى أن فتح مكاتب التوثيق الجديدة حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم. 

ومن جهته، أكد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إلى استعداد الوزارة لفتح مقرات جديدة للشهر العقارى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 670 فرعًا لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم يوجد بها حاليًا 29 مقرًا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقامت وزارة العدل خلال السنوات الماضية برفع كفاءة العديد من مكاتب الشهر العقارى بمختلف المحافظات.

وأضاف، أن "فرع توثيق نادى محافظة الفيوم"، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، من عمل توكيلات، وإقرارات، وعقود بيع سيارات، وتوثيق محررات رسمية، وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أن المكتب يعمل خلال الفترة المسائية خدمة لموظفى الحكومة الذين تحول ظروف عملهم من إنهاء إجراءاتهم بمكاتب الشهر العقاري خلال الفترة الصباحية، وتواصل وزارة العدل التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.

وعلى هامش الافتتاح، سلم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس نادى محافظة الفيوم، درع النادي لمحافظ الفيوم ونائبه، تقديرًا لدورهما فى مساندة النادى والمشاركة بكافة فعالياته، كما سلم درعين آخرين لمساعدي وزير العدل، بجانب تسليم دروع لعددٍ من المستشارين.

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