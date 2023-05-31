السودان، طارق فهمي يكشف شروط الانتقال من هدنة إنسانية إلى استراتيجية وأمنية

السودان ، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهدنة في السودان هى هدنة إنسانية لا علاقة لها بالهدنة العسكرية أو السياسية.

وأوضح أن هناك خروقات عديدة للهدنة، مشيرا إلى وجود تنسيق امريكى سعودى لوقف القتال فى السودان وفتح ممرات امنة للمساعدات الإنسانية.

الضغوط الامريكية العازمة على تطبيق العقوبات

السودان،واكد فى تصريح لـ فيتو انة فى اطار ما يعرف بالهدنة الانسانية التى بدأت منذ ايام فإنها لم تخلو من الخرقات وهنا يتبادر الى الذهن تساول لماذا لا يقبل السودانيون الهدنة، متابعا: الاجابة هنا الضغوط الامريكية العازمة على تطبيق العقوبات وهذة السياسة ستنفذ ضد رموز النظام السودانى سواء الجيش او قيادات الدعم السريع وفى تقديرى ان هذا الامر سياخذ بعض الوقت لارتباط الهدنة الانسانية بالهدنة السياسية والاستراتيجية وضرورة وقف اطلاق النار وهذا الامر يتم فى سياقات اقليمية ودولية متعددة بمعنى ان هناك الرباعية الدولية والثلاثية الدولية وبالتالى اعتقد ان الامر سيستمر بعض الوقت

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حقيق الهدنة بشكل كامل لابد من توافر ارادة سياسية كاملة

وتابع لتحقيق الهدنة بشكل كامل لابد من توافر إرادة سياسية كاملة تشكل ضغوطات أمريكية تتجاوز فكرة العقوبات لتدخل فى مهام تتعلق بإدارة العملية السياسية للطرفين والغطاء لذلك هو الرباعية الدولية ومرتبطة بالموقف الأمريكى المباشر مع الثلاثية الدولية، وبدون ذلك لا أعتقد أن تكون هناك تجاوزات، وبالتالى شروط الانتقال من هدنة إنسانية إلى هدنة استراتيجية وأمنية أن تحدث ترتيبات أمنية ودمج للقوات وأن تجرى اتفاقيات حول هذا الأمر بصورة أو بأخرى.

تمديد وقف إطلاق النار بالسودان



وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية إن "تمديد الهدنة بالسودان سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءًا نسبيًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ساعاته الأخيرة، اليوم الاثنين، قبيل التوصل لاتفاق على التمديد.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، ما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء الاثنين.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، أن كلًا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مرارًا وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

من ناحية أخرى قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الاثنين، إن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر ربما تكون متحفظة، مضيفًا أن الصراع هناك ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.



فرار 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية



وفر بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.



ونزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة، حيث اندلع قتال عنيف في مناطق سكنية بالعاصمة الخرطوم وامتد العنف أيضًا إلى منطقة دارفور غرب البلاد.

وقال جراندي في مقابلة مع وكالة "رويترز" في القاهرة بعد زيارة للحدود مع السودان، إن المفوضية توقعت في وقت سابق مغادرة نحو 800 ألف سوداني، و200 ألف شخص من جنسيات أخرى، السودان على مدى ستة أشهر.

وأضاف:"هذا التوقع، بأننا سنصل إلى هذه الأرقام المرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون متحفظًا.. في البداية لم أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني الآن بدأت أشعر بالقلق".

ومن بين الدول المتاخمة للسودان، جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وليبيا، وكلها تأثرت بصراعات داخلها في الآونة الأخيرة.

وقال جراندي إن انهيار القانون والنظام في السودان "ومسارعة الكثيرين للرحيل" سيوفران أرضًا خصبة للاتجار بالبشر، بينما من الممكن أن تهدد الأسلحة التي يجري تداولها عبر الحدود بوقوع مزيد من العنف.

وأضاف: "شهدنا ذلك في ليبيا مع منطقة الساحل. لا نريد تكرار ذلك لأن ذلك سيضاعف الأزمة والمشكلات الإنسانية".

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