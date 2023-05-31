اشتباكات في الخرطوم، الجيش ينسحب من مفاوضات جدة وحظر التجوال في بورتسودان

تطورات خطيرة تشهدها السودان، فقد قررت السلطات السودانية حظر التجوال ليلا في بورتسودان، فيما وقعت اشتباكات بالخرطوم، وقرر الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة.

فلم يكد اليوم الثاني من الهدنة القصيرة يبدأ حتى ترددت أنباء عن تعليق الجيش السوداني لمشاركته في المفاوضات الدائرة بمدينة جدة السعودية.

وكان قد تم الإعلان عن تمديد هدنة قصيرة، مساء أمس الأول، بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع.

وذكر مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الأربعاء، أن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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في حين أوضح مسؤول في الحكومة السودانية أن موقف الجيش هذا أتى بسبب عدم تنفيذ الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".

ووافق الجيش وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررًا مساء الإثنين.

اشتباكات في الخرطوم

وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معًا ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.

وتجددت الاشتباكات بعد ظهر الثلاثاء في ضواحي المدن.

وشهدت الخرطوم جولة جديدة من الاشتباكات، حيث سمع دوي إطلاق نار متقطع في منطقة المهندسين، فيما أغلق الجيش "كبري الفتيحاب" من جهة أم درمان أمام المركبات، وسط تحليق للطيران الحربي.

وقد تبادل الطرفان الليلة الماضية الاتهامات بخرق الهدنة.

من جانبها، أكدت الدعم السريع أن الجيش قصف مواقعها بالخرطوم، بينما أشار الجيش إلى أن انتهاكات الميليشيا مستمرة، وشدد على أن الالتزام بالهدنة لا يمنعه من الرد على الانتهاكات.

حظر التجوال في مدينة بورتسودان

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات السودانية، مساء الثلاثاء، فرض حظر تجوال في مدينة بورتسودان، ثاني كبرى المدن السودانية.

وقال والي ولاية البحر الأحمر السودانية في بيان إن حظر التجوال اعتبارًا من الساعة من 11 مساء إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (21:00 إلى 03:00 بتوقيت جرينتش).

وكانت الحكومة السودانية قد خصصت مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحها لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان الذي يرزح تحت اشتباكات عسكرية بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل.

ونقلت رويترز عن سكان قولهم إن اشتباكات عنيفة وقعت في العاصمة السودانية، أمس الثلاثاء، بعد أن اتفق طرفا الصراع، اللذان يتقاتلان منذ أكثر من ستة أسابيع، على تمديد وقف إطلاق النار بهدف السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين.

نزوح 1.4 مليون شخص

وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.

ونقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وإدارات من الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، وهي مركز رئيسي للشحن شهد اضطرابات.

وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن نزوح قرابة 1.4 مليون شخص إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى دول مجاورة، علمًا أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير.

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