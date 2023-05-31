المحافظ يفتتح ملتقى التوظيف ويحتفل بالعائلة المقدسة بالشرقية غدًا

يفتتح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ملتقى توظيف الشباب “برنامج فرصة” غدًا الخميس، وذلك بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق، ومن المقرر أن يشهد محافظ الشرقية احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا.

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عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر"

قصة هروب العائلة المقدسة

وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا من فلسطين إلى مصر، خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر، ومكثت فيها ثلاث سنوات وستة أشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء حيث بدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف في حلم، قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وانصرف إلى مصر".

ولجأت العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة أنهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخية القبطية وأهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الإسكندرية (384_421 م) ومنها السنكسار القبطى.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما آخر محطات العائلة في سيناء

انفجار ينبوع مياه في رحلة العائلة المقدسة

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلي تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجرة وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن اهلها استقبال العائله مما آلم نفس العذراء فقام يوسف النجار واخذ بقطعه من الحديد وضرب بها الارض بجوار الشجرة وإذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منه جميعًا.

دعوة قلوم الى السيدة مريم

وأثناء وجود العائله المقدسه بتل بسطه مر عليهم شخص يدعى (قلوم) دعاهم الى منزله في مدينة الزقازيق حيث اكرم ضيافتهم وبارك الطفل يسوع منزل (قلوم) وعند وصولهم لمنزل (قلوم) تأسف للسيدة العذراء مريم لان زوجتة وتلازم الفراش منذ 3 سنوات وانها لاتستطيع مقابلتهم والترحاب بهم هنا قال يسوع لقلوم "ال’ن إمرأتك سارة لن تكون بعد مريضة " وفى الحال قامت سارة متجهة ناحية الباب مرحبة بالطفل وامة كانت زيارة العائلة المقدسة وطالبتهم بالبقاء لفترة اطول لان الصبى كان وجودة بركة لمنزلها.

الطفل يسوع يدخل المعبد

وأعربت مريم عن رغبتها في زيارة معبد لوجود احتفالات، فى ذلك الوقت الظهيرة حملت السيدة العذراء الطفل يسوع وذهبت مع سارة الي المعبد، وما أن دخلت المعبد حتى تهشمت التماثيل الجرانيت الضخمة للآلهة، وتهشم المعبد الكبير واصبح كومة من الجرانيت، انتشر الحدث فى كل أنحاء البلدة، حتى أنه وصل إلى مكتب الحاكم، وبدأت التحقيقات ان السبب هو دخول سيدة تحمل طفلا صغيرا وهو فى الغالب الطفل المقدس الذى يبحث عنه هيرودس، وكان هيرودس قد طلب من الحاكم القبض عليه.

البحث عن العائلة المقدسة

وصدرت الأوامر إلى العسكر بالبحث عن الصبى فى كل ركن من المدينة والبحث عليه؛ وسمع قلوم بكل الترتيبات والخطوات التى اتخذتها السلطات للقبض على الطفل الذى كان سبب بركة وشفاء لزوجته، لذا خاف قلوم على الطفل يسوع فنصح مريم ان تهرب من المدينة بالليل لقلة نشاط العسكر وفى المساء استعدت العائلة المقدسة لمغادرة المكان وشكروا قلوم وزوجته سارة وبارك الطفل يسوع منزلهما وأخبر الطفل يسوع أمه أن كل مكان زاروه وعاملهم فيه الناس بترحاب يبنى على اسم العذراء مريم كنيسة يأتي إليها الناس للصلاة والعبادة وتقول المصادر التاريخية ان منزل قلوم فى المنطقة ما بين كنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا الحبيب وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة الزقازيق