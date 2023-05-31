الأرثوذكسية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وتنطلق الاحتفالات التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من اساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

تزامنا مع احتفال الكنيسة.. محطات في رحلة العائلة المقدسة بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".



قصة هروب العائلة المقدسة

وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلًا رضيعًا صغيرًا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة أشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

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وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى اقول لك. فقام وأخذ الصبى وأمه ليلًا وانصرف إلى مصر".

ولجأت العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخية القبطية وأهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الإسكندرية (384_421 م) ومنها السنكسار القبطي.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما اخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلى تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجرة وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن أهلها استقبال العائلة مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار وأخذ بقطعة من الحديد وضرب بها الأرض بجوار الشجرة وإذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتووا منها جميعًا.