الأربعاء 31 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

كيفن مورجان: تيك توك وضعت إجراءات صارمة لمعالجة المحتوى المخالف

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

 أكد كيفين مورجان، رئيس قطاع السلامة والأمان في تيك توك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا  أن تيك توك وضعت إجراءات صارمة لمعالجة المحتوى المخالف، حيث يمكن من خلال تقارير الشفافية الخاصة بالمنصة التي يتم إصدارها بشكل ربع سنوي، التعرف على العدد الهائل من الفيديوهات التي تم حذفها في منطقة الشرق الأوسط.

أولويات منصة تيك توك 

وكشف كيفين مورجان أن  تيك توك مستمرة  في التطوير والاستماع إلى آراء الخبراء المحليين والمجتمعات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المستخدمين وضمان تجربة استخدام آمنة ومسئولية موضحا أن سلامة المستخدمين تأتي في مقدمة أولويات منصة تيك توك. 

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أشار إلى أن تيك توك تستثمر باستمرار في تطوير أدوات مبتكرة تساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين من جميع الأعمار، وجعل المنصة مساحة آمنة وحاضنة للإبداع وحرية التعبير. 

وكانت منصة تيك توك  قد عقدت جلسة نقاشية حول السلامة الرقمية والتحديات المتعلقة بها، حيث ركزت على توعية المستخدمين حول جوانب السلامة عند استخدام الإنترنت والتحديات التي يمكن أن يواجهونها وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تقديم إرشادات عملية للمساعدة في الحفاظ على خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية في العالم الرقمي وخلال الجلسة تم التركيز على دور الآباء في الإشراف على أنشطة  أطفالهم على الإنترنت، وتعزيز الحوار المفتوح حول الممارسات الرقمية الآمنة، والاستراتيجيات الفعالة لتعليم المراهقين السلوك المسؤول، بالإضافة إلى تحديد علامات التنمر عبر الإنترنت بين المراهقين، وتوفير تيك توك مجموعة من الأدوات التي تساعد في ذلك، من بينها ميزات الاقتران العائلي التي تمكن الآباء من  التحكم في إعدادات المحتوى والخصوصية مثل إدارة وقت الشاشة والتفاعل معها، تقييد المحتوى ،وتعطيل الرسائل المباشرة.

 قالت  نادية جمال الدين، المؤسسة الشريكة والرئيس التنفيذي لمنصة راحة بالي، إن التعاون مع تيك توك يأتي بهدف التوعية بأهمية السلامة الرقمية وحماية الأبناء في العالم الرقمي المتطور، لذلك نحرص على المشاركة في المبادرات التي من شأنها  تمكين الوالدين من المعرفة بكيفية حماية أولادهم عبر الإنترنت، والعمل على زيادة الوعي لدى الوالدين بكيفية حماية أولادهم، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة موضحة أنه وفقا لاستبيان أجرته راحة بالي فان أكثر من 89% من الأمهات يخشون من تعرض أبنائهم لمحتوى غير مناسب، وأكثر من 67% يخافون من تعرضهم للتحرش، ويشعرون بالقلق من التنمر وتقليد التحديات الخطرة، ولكن كان لتيك توك جهودا ملحوظة في هذا الأمر حيث وفرت بالفعل  أدوات لتقييد المحتوى لتمكينهن من التحكم فيما يتعرض له الأبناء. 

قواعد استخدام المنصات الرقمية

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وأكد 91% من الأمهات أنهن يضعن قواعد لأبنائهن فيما يخص استخدام المنصات الرقمية، وهو الأمر الذي تضعه تيك توك ضمن اولياتها من خلال التحسينات المستمرة والتي من ضمنها خاصية الاقتران العائلي  للتحكم في إعدادات المحتوى والخصوصية مثل إدارة وقت الشاشة والتفاعل معها، وتعطيل الرسائل المباشرة كما أكد 72%  من المشاركات على أهمية فيديوهات السلامة الرقمية لتوعية المراهقين والأبناء حول ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. 

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تيك توك الشرق الأوسط افريقيا المحتوى المخالف تقارير الشفافية

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