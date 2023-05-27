تيك توك تكشف البث المباشر لمباريات الأسبوع الأخير لدوري المحترفين السعودي

كشفت منصة تيك توك عن قيامها ببث بعض المباريات النهائية لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين فى السعودية على حسابي دوري يلو وقناة الرياضية التلفزيونية وذلك بعد غد الإثنين 29 مايو خلال الأسبوع الأخير من مباريات الدوري حيث يأتى ذلك بالتعاون مع دوري الدرجة الأولى للمحترفين في السعودية مع تيك توك.

مشاهدة بث مباشر على تيك توك

قالت تيك توك إن متابعي كرة القدم عالميًا سوق يتمكنون من مشاهدة البث المباشر والانضمام إلى الحدث، كما أنّ تيك توك ستعمل على عمل تأثيرات المباريات على المنصّة ليختبر المشاهدون أجواء المباريات والحماس على التطبيق، وذلك نتيجة الشراكة ما بين منصّة تيك توك الرقمية ودوري يلو الذي يعد دوري كرة القدم العربي الثالث من حيث حجم المتابعة على المنصة حيث حصد البث المباشر لمباريات دوري يلو أكثر من مليوني مشاهدة على حساب قناة الرياضية على تيك توك.

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أكد محمد حرب مدير الشراكات الرياضية والألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك ان هذا التعاون يؤكّد على التزامنا بدعم المحتوى الرياضي، ومنح الجماهير في مختلف أنحاء العالم منصة تفاعلية لمشاهدة فرقهم المفضّلة.

قال طلال العبيدي، الرئيس التنفيذي المكلف لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم انه تم توفير مساحة مخصّصة للمقابلات السريعة والتي تُعرف بـ"منطقة تيك توك"، ليتم إقرارها رسميًا ودمجها بنجاح في المباريات والمواسم القادمة".

تجربة مشاهدة تفاعلية

ومن خلال منصة تيك توك يمكن للمشجعين تجربة مشاهدة تفاعلية مع فرصة للتفاعل مع فرقهم ولاعبيهم المفضلين خاصة نادي الرياض السعودي الذي يحتل المرتبة الرابعة بين فرق كرة القدم السعودية على تيك توك بعد أسماء بارزة مثل الهلال والنصر والاتحاد كما يحتل المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد النادي الأهلي المصري. ذلك، وحصد حجم مشاهدات بلغت 100 مليون مشاهدة خلال الثلاثين يومًا الماضية.