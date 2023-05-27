السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

تيك توك تكشف البث المباشر لمباريات الأسبوع الأخير لدوري المحترفين السعودي

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

كشفت منصة تيك توك عن قيامها ببث بعض  المباريات النهائية لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين فى السعودية  على حسابي دوري يلو وقناة الرياضية التلفزيونية وذلك بعد غد الإثنين 29 مايو خلال الأسبوع الأخير من مباريات الدوري حيث يأتى ذلك بالتعاون مع  دوري الدرجة الأولى للمحترفين في السعودية مع تيك توك. 

مشاهدة بث مباشر على تيك توك 

قالت تيك توك إن متابعي  كرة القدم عالميًا سوق  يتمكنون من مشاهدة البث المباشر والانضمام إلى الحدث، كما أنّ تيك توك ستعمل على عمل تأثيرات المباريات على المنصّة ليختبر المشاهدون أجواء المباريات والحماس على التطبيق، وذلك  نتيجة  الشراكة ما بين منصّة تيك توك الرقمية ودوري يلو الذي يعد  دوري كرة القدم العربي الثالث من حيث حجم المتابعة على المنصة حيث حصد البث المباشر لمباريات دوري يلو أكثر من مليوني مشاهدة على حساب قناة الرياضية على تيك توك.

-إعلانات-

أكد  محمد حرب مدير الشراكات الرياضية والألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك ان  هذا التعاون يؤكّد على التزامنا بدعم المحتوى الرياضي، ومنح الجماهير في مختلف أنحاء العالم منصة تفاعلية لمشاهدة فرقهم المفضّلة.

قال طلال العبيدي، الرئيس التنفيذي المكلف لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم انه تم توفير مساحة مخصّصة للمقابلات السريعة والتي تُعرف بـ"منطقة تيك توك"، ليتم إقرارها رسميًا ودمجها بنجاح في المباريات والمواسم القادمة".

تجربة مشاهدة تفاعلية 

بعد قانون حظرها، تيك توك تقاضي ولاية أمريكية

تيك توك في عين العاصفة مجددا.. هذه أول ولاية أمريكية تحظره

ومن خلال منصة تيك توك يمكن للمشجعين  تجربة مشاهدة تفاعلية مع فرصة للتفاعل مع فرقهم ولاعبيهم المفضلين خاصة نادي الرياض السعودي الذي يحتل المرتبة الرابعة بين فرق كرة القدم السعودية على تيك توك بعد أسماء بارزة مثل الهلال والنصر والاتحاد كما  يحتل المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد النادي الأهلي المصري. ذلك، وحصد حجم مشاهدات  بلغت 100 مليون مشاهدة خلال الثلاثين يومًا الماضية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تيك توك منصة تيك توك مباريات الدورى دوري يلو قناة الرياضية التلفزيونية

مواد متعلقة

تيك توك تتيح مشاهدة السوبر المصري عبر حساب On Time Sports 

تيك توك تكشف إطلاق سياسة جديدة لمكافحة تضليل المعلومات حول تغير المناخ

إعلان على تيك توك لبيع تماثيل أثرية فى الشرقية

تيك توك تعين مستشارا سابقا لأوباما لمساعدتها في الأزمة مع أمريكا

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية