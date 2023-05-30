الثلاثاء 30 مايو 2023
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منوعات

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

تيك توكر صيني، فيتو
تيك توكر صيني، فيتو

توفى شاب صيني شهير، يصنف من فئة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في تحد خطير انتشر مؤخرا على تطبيق "تيك توك".

 

 وفاة تيك توكر بسبب تحدي خطير 

وأعلنت عائلة الشاب المعروف، ويدعى سانكينج، أنها عثرت عليه ميتًا بعد ساعات قليلة من تصويره بثا مباشرا شارك فيه مؤثر آخر وتنافسا على شرب مشروب روحي (مشروب كحول) يطلق عليه اسم بيجيو.
ووفقا لموقع CNN، فإن "بيجيو" مشروب روحي صيني يحتوي على نسبة كحول تتراوح عادة بين 30% إلى 60%، وشارك سانكينج في المنافسة مع الآخر ضمن تحدٍ انتشر عبر الإنترنت يُعرف باسم "بى كيه".

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هدايا وعقوبات للفائز والخاسر 

وبث سانكينج نتائج التحدي مباشرة عبر حسابه على شبكة "دوين"، وهي النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك"، وغالبا يحصل الفائز على هدايا ويقتنص مكافآت من المشاهدين، بينما توقع عقوبات على الخاسر.

وقال أحد أصدقاء سانكينج: "لا أعرف الكمية التى استهلكها قبل أن أقوم بمتابعته، لكن فى الجزء الأخير من الفيديو رأيته ينهى ثلاث زجاجات قبل أن يبدأ فى الرابعة".

وذكر أن المنافسة بين الطرفين انتهت في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت الصين، بينما عثرت عليه عائلته متوفيا بحلول الساعة الواحدة ظهرًا.

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