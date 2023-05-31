بعد الاضطرابات المصرفية الأمريكية، أين تتجه نية المواطن العادي للاستثمار؟

حالة من القلق، سيطرت على الأسواق المالية العالمية، بعد الاضطرابات المصرفية الأمريكية، والتي نتج عنها إعلان أربعة بنوك كبرى إفلاس، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، وسط الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة، كبح جماح التضخم التي سيطرت على معظم اقتصادات العالم.

وتتجه أنظار المواطنين في العديد من دول العالم، نحو البدائل الاستثمارية التي تتمتع بمخاطرة أقل، والحصول على أرباح بدرجة عالية من الأمان، سواء داخل القطاع المصرفي أو خارجه، للتحصين من الإضطرابات التي قد يتعرضون لها وسط حالة التذبذب التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، مما ينعكس على دول العالم.

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بدائل الاستثمار، فيتو

ويحتاج شريحة كبيرة من المواطنين، إلى التعرف على أهم البدائل والحلول الاستثمارية المتاحة لصغار المدخرين والمستثمرين، لحفظ أموالهم من الخسائر التي قد يعاني منها القطاع المصرفي العالمي، سواء بسبب الركود أو الزيادات المستمرة في الأسعار، ولذلك سوف نستعرض أبرز الاستثمارات التي يتجه إليها المواطن العادي للاستثمار.

الاستثمار في أذون وسندات الخزانة

تمثل عملية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، أهمية لدى المستثمرين أو المدخرين المتحفظين، وهذا عبر اللجوء إلى صناديق الاستثمار النقدية، والتي تقدم لهم فائدة ثابتة ومستمرة لفترات محددة مسبقا، مما يجعل الكثيرين يفضلون الإستثمارات الخاصة بأدوات الدين الحكومية هي الحل الأفضل في ظل الأزمات المصرفية التي تتعرض لها العديد من اقتصادات العالم.

وتتراوح مدة الاستثمار في أذون الخزانة قصير الأجل، ما بين 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، وسنة، بينما تتراوح مدة سندات الخزانة طويلة الأجل ما بين عام إلى 15 عاما، ويتم خضوع أذون الخزانة للنقصان أو الزيادة على حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها، مما يجعلها البديل الأمثل للمواطن العادي في حالة الاستثمار.

الدولار الأمريكي، فيتو

الاستثمار في قطاع العقارات

كانت وما زالت عملية الإستثمار في قطاع العقارات، من أكثر الوسائل التي يلجأ إليها المواطنين لحفظ أموالهم، والحصول على عوائد استثمارية مناسبة من خلالها، وهذا في حالة الاستثمارات طويلة الأجل، سواء في الوحدات الخاصة بالقطاع السكني أو التجاري، مما يجعل البعض يقوم بتأجيرها للحصول على عائد شهري ثابت، أو تركها لبعض الوقت وبيعها بأسعار أكبر من التي تم شراؤها بها.

وبالرغم من الزيادات المستمرة في القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ما زالت تعتبر واحدة من أكثر القطاعات التي تعود على أصحابها بعائد استثماري مميز، ومع ذلك فإنها لا تتناسب كثيرا مع المستثمرين الذين يفضلون الإستثمارات قصيرة الأجل، وهذا لأنهم يرغبون في الحصول على سيولة سريعة.

قطاع العقارات، فيتو

الاستثمار في الذهب

استطاع الذهب على مدار عقود من الزمان، أن يصبح الملاذ الآمن لأي اضطرابات في العالم، سواء في حالة رفع أسعار الفائدة، أو زيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلى الصراعات العالمية التي تنعكس على الاقتصادات العالمية بشكل عام، وبالرغم من أن المعدن الأصفر يسجل تاريخيا زيادة سنوية تقدر بنحو 10% وأكثر، إلا أن المستثمرين لا يفضلون استثمار جميع أموالهم فيه، بل يرغبون في تنويعها للحصول على مكاسب مختلفة.

ويتوقع العديد من الخبراء والمؤسسات المالية العالمية، أن يكون الذهب الوسيلة الأفضل والأكثر أمنا للادخار إن لم يكن الاستثمار الأفضل، وهذا لأنه يقوم بدور مهم في حفظ قيمة الأموال التي يمتلكها المواطنين، وهذا بالإضافة إلى الارتفاعات المستمرة التي يشهدها عالميا.

شراء أسهم أو صناديق استثمار في البورصة

يفضل العديد من المستثمرين، الحصول على العوائد الأكبر، والتي بالطبع تحتوي على مخاطر عالية، مما جعل أفضل استثمار لهذه الفئة هو القيام بشراء أسهم أو صناديق استثمار في البورصة، يتم من خلالها الحصول على عائد أعلى من القطاع المصرفي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى خبرات وإدارة جيدة للأسهم، وخاصة أن الكثيرين لا يمتلكون ثقافة الاستثمار في البورصة وأوراق المال.

الاستثمار في البورصة، فيتو

الاستثمار في الشهادات البنكية

تأتي عملية الاستثمار في الشهادات البنكية، أخر الوسائل التي يتجه إليها المواطن العادي للاستثمار، وهذا من خلال شراء شهادات استثمار بعائد يختلف ما بين عام أو 3 أعوام، مما يجعله في بعض الأحيان، حل مناسب للمدخرين الراغبين في الاستثمار داخل البنوك والحصول على عائد شهري ثابت، بالإضافة إلى أنه يتمتع بأمان مقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخرى التي تحتوي على مخاطر أكبر.

أفضل البدائل الاستثمارية التي يتجه إليها المستثمرون

وبعد التحدث عن أفضل البدائل الاستثمارية التي يتجه إليها المستثمرين والمدخرين، فإن هذا الأمر يتوقف عن مدى تفكير المواطن في المجال الاستثماري، سواء في حالة الحصول على استثمار طويل أو قصير الأجل، ولذلك فإنه في حالة تفضيل العائد العالي والمخاطرة، يجب الاستثمار في البورصة، أما في حالة تفضيل الاستثمارات طويلة الأجل وعدم الاحتياج للأموال فيلجأ للاستثمار العقاري لأنه الحل الأمثل له، أما بالنسبة للإستثمار طويل الأجل وبأسعار فائدة معقولة فسيكون أفضل طريق للاستثمار في أذون وسندات الخزانة والذهب.