الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

الحركة المدنية تدين الهجوم على نقابة المهندسين وتطالب بالتحقيق

مشهد من داخل نقابة
مشهد من داخل نقابة المهندسين أمس، فيتو

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، الهجوم  علي مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية وتجاوز عددهم الـ 23 ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.

 

تحطيم أثاث وضرب المندوبين، حصيلة هجوم البلطجية على نقابة المهندسين 

وقالت الحركة في بيانها: قامت مجموعة بهجوم مدبر علي مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة  التي تم فرزها واصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة والتي كان الرافضين فيها لسحب الثقه يبلغ عددهم ٩٢٪؜ من المصوتين مقابل ٨٪؜ ممن وافقوا علي سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الاشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين.

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واستكملت الحركة: أن تنزلق الأمور لاستعمال العنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعيه عموميه لنقابة مهنية هي سابقة خطيره تحمل دلالات على أن كل الاساليب مباحة في ادارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوي النقابية والسياسية  المستقلة.

وطالبت الحركة المدنية بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن، لتتحول إرادة الجمعية العمومية الذي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، مع فتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الاجراميه وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقوا من عقاب. 

كانت  نقابة المهندسين شهدت  أحداث مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.

إفساد مشهد التصويت في انتخابات المهندسين

والمشهد غير المسبوق الذي أظهرته مقاطع فيديو أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بلطجية.. بلطجية”، لينتهي المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة به نقيبًا للمهندسين.

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديد من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

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