محافظ الفيوم يفتتح اليوم مكتب الشهر العقاري بنادي المحافظة

يفتتح الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، مكتب الشهر العقاري بنادي محافظة الفيوم، كخدمة جديدة يقدمها النادي لأعضائة توفيرا لوقتهم وجهدهم، ومساعدتهم على إنجاز الأعمال في أقصر وقت ممكن.

مشكلات الثروة السمكية

وفي سياق آخر عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي للبحيرة بشكل كامل، ومتابعة نتائج إنزال الزريعة للبحيرة، ومناقشة السلبيات لتفاديها فى المرات القادمة

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استمرار منع الصيد في فترة الغلق

وقال محافظ الفيوم، إنه مازالت منع عملية الصيد ممنوعة أثناء فترة الغلق، للحصول على أقصى استفادة من الزريعة التى تم إنزالها فى الفترة الماضية، والحفاظ على الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة، موجهًا رئيسى جمعيتى الريان وقارون، بالالتزام والجدية فى تنفيذ قرار منع الصيد الجائر بالتنسيق مع مدير منطقة وادي النيل، وشرطة المسطحات المائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية صرف التعويضات اللازمة للصيادين الملتزمين بقرار منع الصيد فى فترة الغلق، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لافتًا إلى أهمية تذليل العقبات التى تواجه الصيادين في استخراج التراخيص، ومراجعة الموقف التأمينى لكل منهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات الخاصة بترخيص كافة المراكب التي تقوم بعمليات الصيد بالبحيرة لإمكانية حصر المخالفين.

معايير جودة مياه البحيرات

ووجه محافظ الفيوم، بوضع خطة واضحة لتحديد إجراء التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه البحيرة بصفة دورية، للحفاظ على ماتم إنزاله من زريعة، والمتابعة المستمرة لنتائج التجربة بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك، مؤكدًا على التأمين الكامل عقب إنزال الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية من جانب، وشرطة المسطحات المائية من جانب آخر.

إعادة التوازن البيئي

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة علي اعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدرًا للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالبحيرة والعمل التشاركي في المرحلة القادمة، من خلال خطة عمل تنفيذية شاملة واضحة التفاصيل، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي.

دور الجمعيات الأهلية

وفى السياق نفسه، أكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، على أهمية تفعيل دور الجمعيات بالتنسيق مع منطقة وادى النيل للعمل على توعية الصيادين بأهمية استخراج التراخيص، ومنع الصيد فى فترة الغلق، واستخدام طرق الصيد الحديثة، للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة التى هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة، ومصدر مهم للرزق لصيادي الفيوم.

ومن جهتها، استعرضت الدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، السلبيات التى واجهت تنمية الحياة البحرية بالبحيرة والنطاق المحيط بها، وإنزال الذريعة التى تتوائم مع طبيعة البحيرة الحالية، وتوقيتات ضخها بالبحيرة، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، مشيرة إلى أهمية النهوض ببحيرة قارون، وعودة الثرورة السمكية إليها كسابق عهدها، تبعًا للاشتراطات البيئية كونها محمية طبيعية، والعمل على عرض المستجدات والنتائج العلمية أولًا بأول، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، ووسائل تضافر الجهود لاستثمار المسطح المائى استثمارًا جيدًا.

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