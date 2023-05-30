رئيس الوزراء يقرر ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

قرارات رئيس الوزراء، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

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