روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية بميناء أوديسا بسلاح عالي الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية المسمي "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا الأوكراني، يوم 29 مايو الجاري.

القوات الجوية الروسية

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "ففي 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا".

وفي وفت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة ومراقبة لواءين من الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيا خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

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الطائرات التكتيكية ووحدات المدفعية

وقال كوناشينكوف في بيان لوزارة الدفاع: "خلال النهار، أصابت الطائرات التكتيكية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية 89 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني في مواقع إطلاق النار ودمرت أسلحة وقوة بشرية في 156 منطقة بالقرب من مستوطنتي توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفواندرييفكا في منطقة زابوروجي ومراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين الميكانيكيين 24 و65 للجيش الأوكراني".

وعلى الجانب الآخر صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن لندن تخوض بالفعل حربًا غير معلنة ضد موسكو، ما يعني أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا مشروعًا.

بريطانيا حليف أوكرانيا

كتب ميدفيديف على "تويتر"، اليوم: "تعمل بريطانيا العظمى كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدة العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربًا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أيا من مسئوليها (عسكريًا أو مدنيًا) المساهمين في الحرب) يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".

سير الأعمال القتالية

وأضاف: "يجب على المسئولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به عمومًا الذي يحكم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضًا أخذ موقفهم بالحسبان في حالة الحرب".