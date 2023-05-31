روسيا تعلن أن أي مسئول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن لندن تخوض بالفعل حربًا غير معلنة ضد موسكو، ما يعني أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا مشروعًا.

بريطانيا حليف أوكرانيا

كتب ميدفيديف على "تويتر"، اليوم: "تعمل بريطانيا العظمى كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدة العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربًا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أيا من مسئوليها (عسكريًا أو مدنيًا) المساهمين في الحرب) يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".

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سير الأعمال القتالية

وأضاف: "يجب على المسئولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به عمومًا الذي يحكم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضًا أخذ موقفهم بالحسبان في حالة الحرب".

وعلى الجانب الأخر فرضت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش من البلاد، حتى 31 ديسمبر 2023.

فرض حظر على تصدير البضائع

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: " فرض حظر على تصدير البضائع من أراضي روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2023 وفقا للقائمة المرفقة".

وأوضح القرار أن الحظر لا ينطبق على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش اللازمة لدعم أنشطة القوات المسلحة الروسية والقوات والتشكيلات العسكرية الأخرى، ويهدف القرار إلى ضمان حماية مصالح الدولة.

تطبيق التدابير الاقتصادية

ويأتي هذا القرار تنفيذا للمرسوم الرئاسي، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل ضمان أمن روسيا.

