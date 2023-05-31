الأربعاء 31 مايو 2023
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منوعات

دراسة علمية: المتقاعدون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

المتقاعدون أقل عرضة
المتقاعدون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، فيتو

كشفت دراسة علمية، عن تعرض المتقاعدين بشكلٍ أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن هم مستمرون في ممارسة عملهم.

ونُشرت الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة كيوتو اليابانية وباحثون آخرون، في مجلة الرابطة الدولية لعلم الأوبئة في مايو الجاري.

 

أمراض القلب

وأكدت الدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب كان أقل بنسبة 2.2% بالنسبة للمتقاعدين مقارنة بالعاملين، وكانت نسبة الأشخاص الذين لم يحصلوا على تمارين كافية أقل بمقدار 3.0 نقاط بين المتقاعدين عنها بين العاملين.

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وأظهرت الدراسة أن العمال غير المنتظمين انخفضت بينهم أيضا معدلات الإصابة بأمراض القلب والسمنة بعد التقاعد.

 

المتقاعدون

وأضافت أن الأشخاص الذين يمارسون عملًا بدنيًا معرضون إلى الإصابة بالسمنة بعد التقاعد.

وقال كوريو ساتو، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة كيوتو، إن أحد العوامل الكامنة وراء انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى المتقاعدين هو على الأرجح أن الناس يمارسون المزيد من التمارين بعد التقاعد.

وأضاف ساتو: “بالنسبة للأشخاص العاملين، من المهم أن يخصصوا وقتًا مناسبًا لممارسة الرياضة”.

 

ممارسة الرياضة

وجاءت نتيجة الدراسة، بناءً على متابعة الباحثين، منذ تسعينيات القرن الماضي، للحالة الصحية لأكثر من 100 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما في 35 دولة، بما في ذلك اليابان ودول آسيوية أخرى، بالإضافة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وذلك لمدة 6 سنوات في المتوسط.

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