خطة النواب تناقش اليوم موازنة البرامج والأداء لعدد من الوزارات والهيئات

يشهد اليوم اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، عقد ٤ اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

المجلس القومي لرعاية الشهداء

وتناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

جهاز تنظيم الاتصالات

كما تناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2023/2024.

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هيئة تنمية الصعيد

وتستكمل اللجنة كذلك مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة تنمية الصعيد عن العام المالي 2023/2024.

كما ينظر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التعديلات والتوصيات الواردة بتقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

كشفت وزارة المالية تحديات ومستهدفات موازنة العام المالي 2023 /2024، إذ تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمس الواردة ببرنامج عمل الحكومة التي تتبناها الحكومة خلال الفترة (2023 /2024-2029 /2030).

تحديات الموازنة العامة للدولة 2023/2024

وتتنوع تحديات الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 ما بين تحديات عالمية وأخرى محليه ولعل ابرزها استمرار التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، بينما المحلية هي مرونة سعر الصرف والدين الحكومي ومتطلبات صندوق النقد الدولي مع توفير حياة كريمة للمواطن.

وتبنت الحكومة وبشكل استباقي إطار سياسة متوازن للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوربا وعدم وضوح مصادر الاقتصاد العالمي يحتوي على تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرا وذلك منذ الإعلان عن حزمة تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في ابريل 2022 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية كافة احتياجاتهم ثم تبع ذلك اتخاذ مجموعة أخرى من إجراءات المساندة للفئات الأولى للرعاية في سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٢.