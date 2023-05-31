الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نموذج محاكاة عملي لإخلاء طائرة تعرضت لأضرار خلال الطيران( فيديو)

اكاديميه مصر للطيران
اكاديميه مصر للطيران للتدريب، فيتو

نظمت مصر للطيران جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب  للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث  اجهزة الطيران التمثيلى  الخاصة بتدريب  الطيارين واطقم الضيافه الجوية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سوء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم  بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني..

-إعلانات-


في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الطيران المدني للتعرف علي الأنشطة والتطورات الجديدة في مختلف مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة لها،


وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية حيث رحب رئيس الأكاديمية  محررى شئون الطيران وأشار إلى الدور الفعال لهذا الصرح التدريبي الكبير في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصي بها إقليميًا ودوليًا.. موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران  نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية والتي تسهم  في تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والارتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى  وهو ما تحرص عليه الشركة القابضة  لمصر للطيران  برئاسة المهندس يحى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة  التطور الهائل والسريع في مختلف انشطة صناعة النقل الجوى  وكذا فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف الاكاديميات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم بهدف الالتزام بالمعايير الدولية  فى مجال التدريب والتوسع فى أسطول  الشركة الجوي لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء الطلب الحالي والمستقبلي

وقد شملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة.

وكذلك تم عرض نموذج محاكاة عملي لكيفية إخلاء الطائرة في حالة تعرضها لأضرار خلال الطيران بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد نجحت الأكاديمية  فى الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين  JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة  للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات ( ISO9001:2015   -   ISO14001:2015 - - ISO 45001:2018 )  هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة  فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحًا عالميًا للتدريب في مصاف الأكاديميات حول العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب أجهزة الطيران التمثيلى اكاديمية مصر للطيران الطيران المدني

مواد متعلقة

حالات تمنح فيها شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين

الطيران المدني تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1 %

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: المتقاعدون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية