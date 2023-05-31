الأربعاء 31 مايو 2023
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ساخرون

غراب البين يكتب: وظائف خالية (ساخرون)

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت أريح جتتي ساعتين قبل طلوع الفجر.. فوقفت أعلى التندة الموجودة أمام المقهى انكمشت بين أجنحتى وقبل أن تغمض عيناى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل التندة، اثنان من الشباب شكلهم راجعين من الشغل قرفانين من الدنيا..

 

يقول أحدهم أنا تعبت من شغل القطاع الخاص.. أنا نفسى ألاقيلى وظيفة حكومية مرتبها مضمون والواحد لما يكبر فى السن يلاقيله معاش يتعكز عليه. فيرد عليه الآخر قائلا: يعنى هى البلد فيها وظايف؟!

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أنا كلمت كذا حد يشوفلى وظيفة وأدينى هكمل التلاتين سنة وبرضو لسه مافيش حاجة.. أنا مش عارف إمتى هنتزوج ونفتح بيوت.. وثانيا هى فين العروسة اللى هتوافق تتزوج شاب ماعندوش وظيفة؟!

 

وهنا وقفت على رجلى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوت “قاق قاق” فراح الشابان ومعهم كل رواد المقهى يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر فهربت مسرعا قبل أن يحدفونى بالطوب، ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على أنفسكم عمال على بطال؟!

 

هو لسه فيه شباب بينتظروا الوظيفة الميرى؟! دا أنا كغراب نسيت حكاية الوظائف الحكومية دى ومابقتش أسمع الشباب بيحكوا عنها ولا حتى بيحلموا بيها دا أتارى لسه فيه بنى آدمين فى مصر مش عايزين يقتنعوا أن الوظيفة الحكومية بتسرق أعمارهم دون فائدة، طب إيه اللى يعجبك فى وظيفة متقدرش تغيب عنها إلا بشهادة مرضية مختومة من مستشفى ميرى؟ 

 

ساخرون.. غراب البين يكتب: متعكننوش على‭ ‬الناس

ساخرون، غراب البين يكتب: بلاها دهب

 

إيه اللى بيعجبك فى وظيفة مرتبها مش بيزيد إلا كل عام مرة واحدة؟!.. والزيادة عبارة عن شوية جنيهات مش هيجيبوا كيلو لحمة! إيه اللى يعجبك فى وظيفة المبلغ الوحيد المتجمد اللى هتقبضوا منها مش هتشوفوا إلا بعد سن المعاش وطبعا مش هتعمل بيه حاجة لنفسك لأن عمرك هيكون انقضى وعندك أبناء منتظرين مكافأة المعاش، قال وظيفة ميرى قال!.. ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم كسلانين يسعوا على رزقهم!!

القطاع الخاص الشباب الوظائف الحكومية الوظيفة الميرى غراب البين وظيفة حكومية ساخرون فيتو بوابة فيتو

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