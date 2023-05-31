مدرب الوداد: الأهلي يريد الانتقام ولكننا لا نشعر بالضغط

تحدث ستفن فاندريورك المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب الوداد المغربي

وقال مدرب الوداد في تصريحات لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: "لدينا نهائي يمكن القول إنه انتقام بالنسبة للخصم، لكن كل ما هو مهم أن نبقى هادئين ومتحدين كمجموعة، وأظن أن الخصائص الفردية هي التي ستحسم المواجهتين".

وتابع: "لعبنا مباراة أمام سان داونز وانتهت بالتعادل لكن بأفضلية الأهداف خارج الميدان تأهلنا، لهذا لا توجد أي مميزات في لعب إياب النهائي في أرضنا باستثناء الجمهور الذي سيكون ميزة كبيرة".

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وأضاف: "الفريق هذا الموسم مر من فترات صعبة بتغيير المدربين. عندما تكون الرغبة حاضرة ولديك الفرصة للفوز بدوري أبطال أفريقيا فيمكنك تحقيق اللقب".

واختتم: "لا أشعر بضغط كبير، لأنك حين تتواجد في فريق لديه العديد من الألقاب، فمن المنطق أن تبحث عن الفوز بكل البطولات التي تنافس عليها".

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.