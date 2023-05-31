هاني محروس: أغاني المهرجانات فن مصري والشجرة المثمرة دائما تقذف بالطوب (فيديو)

تحدث المنتج ومهندس الصوت هاني محروس عن رأيه في سوق المزيكا خلال هذه الفترة قائلا:" الأغاني التي تطرح خلال هذه الفترة جيدة للغاية والمطربين أصبحوا يقدمون محتوى جيد والمنافسة أصبحت قوية.

هاني محروس: "مصر أصبحت القاعدة الأولى في جميع الفنون"

وأضاف خلال لقائه مع “فيتو”:" مصر أصبحت القاعدة الأولى في جميع الفنون مسرح وسينما وتليفزيون، وأصبحنا أفضل من الأول بكثير".

رأي هاني محروس في أغاني المهرجانات

كما كشف هاني محروس خلال نفس اللقاء عن رأيه في نوعية أغاني المهرجانات قائلا:" مطربي المهرجانات من فترة يحسّنوا من نوع المزيكا والكلمات وده شيء كويس وفي الأخر ده فن مصري والناس بتحبه وناجح وإن شاء الله يقدرو يعملوا أعمال دايما ناجحة".

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وأكمل:" أما عن الذكاء الاصطناعي عمر ما التكنولوجيا كانت سيئة بس المهم الناس تستخدمها إزاي مش أكتر وكل حاجة موجودة من زمان الفكرة بس أن إحنا بنقدر نستخدمها صح ولا غلط يعني هل هنفيد بعض بيها ولا هنضر بعض بيها.

كما كشف “هاني” عن سر لقاء عمرو دياب بنصر وأمير محروس مؤخرا وقال:" كل الفكرة أنهم اتقابلوا والتقطوا صور مع بعض مش أكتر".

وعلق هاني على طريقة تعامله مع الشائعات التي تخرج عليه من حين لأخر قائلا:" الشجرة المثمرة على طول بتقذف بالطوب والحمد لله ونشكر ربنا أن جعل الواحد شجرة مثمرة فده شئ يفرح متزعلش.

وعلى الجانب الأخر، كان كشفت المطرب المعتزل خالد الفايد عن حقيقة التصريحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إليه، خلال الأيام القليلة الماضية أو التي زعمت بأنه قال إن هاني محروس قام بطرده هو وأسرته.

حقيقة طرد هاني محروس لخالد الفايد

وقال “الفايد” في تصريح خاص لفيتو: “أنا مقُلتش إني هاني محروس طردني أنا وأسرتي، ومش معنى إن كان فيه بينه وبيني خلاف بأنه يفتري عليَّ”.

وكان أكد المطرب المعتزل خالد الفايد انتهاء أزمته مع هاني محروس، إثر تصريحات أدلى بها الفايد، يتهم فيها المنتج هاني محروس بأنه يهدده بعد اعتزاله الغناء.

خالد الفايد: ربنا يهدي زوجة هاني محروس

وقال الفايد في تصريحات سابقة لفيتو: “أزمتي مع هاني محروس انتهت بعد تدخل شقيقي الأكبر، والخلاف انتهي بيني وبينه، وبالنسبة لهجوم زوجته عليَّ فربنا يهديها”.

خالد الفايد: أنا مش شيخ

وعن لقب “الشيخ”، الذي أصبح يطلق عليه خلال الفترة الأخيرة، قال الفايد: “أنا ولا شيخ ولا حاجة كل اللي عملته إني بطلت غناء فقط”.

خالد الفايد: اللي داق حلاوة الإيمان عمره ما يرجع للفن

يذكر أن المطرب المعتزل خالد الفايد نجم “ذا فيوس”، قال في وقت سابق، إنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله للغناء، معقبًا: "اللي داق حلاوة الإيمان عمره ما يرجع للفن تاني".

خالد الفايد يكشف عن تلقيه تهديدات من هاني محروس

وكشف “الفايد” عن تلقيه تهديدات من المنتج والموزع الموسيقي هاني محروس، قائلًا في تصريح سابق لـ"فيتو": “هاني محروس هددني وهدد أهلي بعد ما اعتزلت الفن”.

زوجة هاني محروس ترد على تصريحات الفايد

وفي وقت سابق دخلت عفاف جريس، زوجة المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، على خط أزمة تصريحات خالد الفايد الأخيرة، بشأن تعرضه للتهديد من قبل زوجها، بعد اعتزاله الغناء لأنه كان ملتزمًا معه بعقد وشرط جزائي ولم يلتزم بالمدة المحددة بالعقد.

عفاف جريس تكشف تفاصيل عقد خالد الفايد مع هاني محروس

وكتبت عفاف جريس منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، كشفت من خلاله العديد من التفاصيل حول علاقة هاني محروس بخالد الفايد، قائلة: بما إن الموضوع انتشر وهاني محرج علينا إننا ما نتكلمش، بس أنا مش هقدر لأن الكلام دا كبير ودخل في الديانات.

وتابعت عفاف جريس: خالد الفايد أنت قبل ما تعتزل بنص ساعة كنت عايز عقدك أنت ومامتك وخالك، علشان زعلان من هاني إنه أول مرة يزعق لك علشان بتنزل بوستات هبلة وبيقول لك أنت مشروع نجم لازم تاخد بالك من تصرفاتك وفيديوهاتك.

واستكملت عفاف جريس: هاني محروس دا اللي قعَّدك في بيته في القاهرة سنتين و24 ساعة قاعد في الإستوديو معاه ومع فنانين مصر كلهم واعتبرك ابنه.



واصلت عفاف جريس حديثها قائلة: شهادة حق أتحاسب عليها قدام ربنا، خالد كان عايز العقد علشان يشتغل لوحده ويبعد عن هاني، مش علشان يعتزل خالص ولما هاني قال لمامته أنا عامل له ألبوم وصارف عليه يمشي إزاي، لقى الدنيا مقفولة في وشه، وطلع من الإستوديو كتب الكلمتين دول عنده على فيس بوك، وقال مش عايز حاجة من الدنيا، ومش عايز الفن والكلام اللي كتبه اتفهم أنه اعتزل، وفي نص ساعة بقت مصر كلها بتدعي له بالهداية وطبعًا دي الحاجة الوحيدة اللي مايقدرش يعترض عليها.

عفاف جريس: هاني محروس ابن أصول ومش بنهدد خالد الفايد

واختتمت عفاف جريس حديثها قائلة: يعني من الآخر بوست صغير منه حكم على نفسه إنه أنهى طريق لسه ما بدأش فيه أصلًا، واحنا قلنا كعيلة مسيحية كل صحابنا وحبايبنا مسلمين أكيد ربنا كان كاتب له كدا وربنا يعوض علينا الفلوس اللي اتصرفت عليه، وهو عيل صغير ويشيل شيلته ونسيناه خالص ولا بنهدده ولا فاكرينه أصلًا، هاني محروس ابن أصول مفيش أجدع ولا أرجل ولا أكرم منه والدنيا كلها تشهد بدا مش أنا بس.