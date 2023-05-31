أبرز الأفلام التي خسرت معركة المنافسة خلال السنوات الماضية، آخرهم فيلم ساعة إجابة

تشهد الساحة الفنية من كل عام عرض عدد من الأفلام المختلفة في صالات السينما، وبالرغم أن هناك عددا كبيرا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة واستطاعت خوض معركة المنافسة، إلا هناك أيضا عدد ليس قليل من الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة في صالات العرض خلال السنوات الماضية، وآخرهم فيلم "ساعة إجابة" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر لهذا العام وحقق إيرادات ضعيفة بين الأفلام المعروضة من حيث الإيرادات حيث أنه حقق أكثر من 5 ملايين ونص مليون جنيه وهو مقارنة بإيرادات الأفلام التي عرضت معه في نفس الموسم فهو رقم ضعيف.

-إعلانات-

ويقوم ببطولة فيلم ساعة إجابة الطفل سليم مصطفى، الذي يخوض خلال أحداث فيلم ساعة إجابة مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسًا على عقب، نتيجة كثرة الخلاف مع والديه المحبين، يصل إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

فيلم شاعة إجابة ـ فيتو

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

أبرز الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر

ومن ضمن الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر وقت عرضها، فيلم "لعبة الشيطان" للفنان باسم سمرة الذي عرض في عام 2022 وكانت إجمالي إيراداته 170 ألف جنيه فقط منذ عرضه.

فيلم لعبة الشيطان، فيتو

فيلم لعبة الشيطان بطولة باسم سمرة

الفيلم يشارك في بطولته: منذر ريحانة وإسلام إبراهيم، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.

إيرادات ضعيفة لفيلم فارس

وخاض الفنان أحمد زاهر البطولة بفيلم "فارس" والذي عرض في العام الماضي.

وحقق فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر إيرادات ضعيفة مقارنة بالأفلام التي عرضت معه حيث حقق 750 ألف جنيه.

فيلم فارس، فيتو

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من إنتاج شركة الجذور، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

سحب فيلم خرجوا ولم يعودوا من دور العرض

ومن أشهر الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر "فيلم خرجوا ولم يعودوا" الذي تم سحبه من دور العرض بعد عرضه بعد 10 أيام فقط نظرا لإراداته الضعيفة حيث أنه حقق 64 ألف جنيه.

فيلم خرجوا ولا يعدوا، فيتو

وفيلم خرجوا ولم يعودوا من بطولة الفنانة ويزو وحسني شتا وخالد عليش ومصطفى أبو سريع وصولا عمر وغيرهم.

إيرادات ضعيفة لفيلم محمد سعد

ومن ضمن الأفلام التي حقتت إيرادات ضعيفة في صالات العرض فيلم "تحت الترابيزة" للفنان محمد سعد الذي عرض في عام 2016 وحقق إجمالي إيرادات أكثر من 2 مليون جنيه فقط وضم عددا من النجوم ومن أبرزهم حسن حسني ونرمين الفقي ومنة فضالي وغيرهم.

فيلم تحت الترابيزة، فيتو

حظك اليوم

ويأتي فيلم "حظك اليوم" في قائمة الأفلام التي حققت إيرادات ضعيفة منذ أنطلاق عرضها حيث أنه كانت إجمالي إيراداته 360 ألف جنيه فقط.

وفيلم "حظك اليوم" بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقي، محمد مولى، بسنت شوقي ومروان يونس بجانب عدد من ضيوف الشرف.

فيلم حظك اليوم، فيتو

والفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي في أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة.