طريقة عمل الآيس كريم، زي الجاهز وبدون ماكينة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الآيس كريم، في البيت من الطرق التي تبحث عنها كل ستات البيوت وتحديدا الأمهات اللاتي لديهن أطفال في البيت، لأن الايس كريم معشوق كل الأطفال، ولأن أسعار الآيس كريم ارتفعت بشكل ملحوظ، كان لابد من البحث عن الحل البديل، بدلا من حرمان الأطفال من الآيس كريم، وطريقة عمل الآيس كريم في البيت، قد تبدو للبعض صعبة، في حين أنها سهلة للغاية، ويمكن عمل الآيس كريم في البيت زي الجاهز، وأفضل، وبكميات كبيرة، وبأقل التكاليف مقارنة بأسعار الموجود في المحلات.

-إعلانات-

ولكل عشاق الآيس كريم، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الآيس كريم في البيت، زي الجاهز، بأقل جهد، وأسرع وقت، كما أنه غير مكلف، ولا يحتاج استخدام ماكينة الآيس كريم، وبـ5 نكهات مختلفة.

مقادير عمل الآيس كريم لأي نكهة:

ايس كريم

نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت)

كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة)

كوب لبن حليب

طريقة عمل الآيس كريم

يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.

يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.

يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.

أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.

كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلي

ويمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء السخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

حليب مكثف محلى

طريقة عمل الحليب المكثف المحلي الأصلي

تقدم لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت

المقادير:

كوب سكر

كوب حليب بودرة

كوب ماء

رشة فانيللا

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى:

في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيللا.

لابد من الانتباه له، لانه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط ويطبخ ليغلظ قوامه.

ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز.

وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.

يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.

5 أصناف من الآيس كريم بالفواكه الصيفية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل آيس كريم البطيخ في البيت، بطعم مميز، مع أصناف أخرى من ايس كريم الفواكه الصيفية، مثل ايس كريم المانجو، وعصير الليمون المنعش، لتدخلي السعادة والبهجة على كل أفراد أسرتك، وبشكل خاص الاطفال الصغار.

ايس كريم البطيخ

آيس كريم البطيخ

مقادير ايس كريم البطيخ:

1/2 كوب سكر

كوب ونصف من عصير البطيخ الطازج

كوب كريمة

الطريقة:

فى الخلاط الكهربائي، اخلطى معا عصير البطيخ والسكر جيدا، حتى تتأكدي من ذوبان السكر.

اضيفي اللبن والكريمة، وامزجيهم جيدا مع بعض.

ضعي الخليط السابق فى الفرير لمدة ساعة، ثم اخرجيه وضعيه مره أخرى في الخلاط.

ثم اعيديه مرة اخرة للفريزر، حتى يجمد ويتماسك.

عند التقديم، زينيه بشرائح البطيخ البرتقال وشرائح الليمون.

آيس كريم المانجو

ايس كريم مانجو

مقادير ايس كريم المانجو:

مانجو 3 حبّات

كريمة خفق - كوب ونصف

سكر - نصف كوب

فانيليا - ملعقة كبيرة





طريقة عمل آيس كريم المانجو:

1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.

2- إهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.

3- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.

4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.

5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.

6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.

7- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.

8- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

9- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.

10- قدّمي الايس كريم عندما يصبح جامدًا.

آيس كريم عصير الليمون المنعش

ايس كريم الليمون

مقادير ايس كريم عصير الليمون:

بشر 2 ليمونة كبار

1/2 كوب سكر

1/2 كوب عصير ليمون طازج

كوب حليب

كوب كريمة

طريقة عمل ايس كريم عصير الليمون

فى الخلاط الكهربائي، اخلطى معا عصير الليمون والسكر جيدا، حتى تتاكدي من ذوبان السكر.

اضيفي اللبن والكريمة وبشر الليمون، وامزجيهم جيدا مع بعض.

ضعي الخليط السابق فى الفرير لمدة ساعة، ثم اخرجيه وضعيه مره أخرى في الخلاط.

ثم اعيديه مرة اخرة للفريزر، حتى يجمد ويتماسك.

عند التقديم، زينيه ببشر البرتقال وشرائح الليمون.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

ايس كريم فراولة

المكونات:

500 جرام فراولة

كوب لبن زبادي بنكهة الفراولة أو سادة

ملعقة كبيرةعسل أبيض

الطريقة:

1- قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة، وضعيها في الفريزر حتى تتجمد تماما.

2- أخرجي الفراولة من الثلاجة، وضعيها في الخلاط الكهربائي.

3- أضيفي اللبن الزبادي والعسل الأبيض.

4- أخلطي حتى يتجانس الخليط.

5- ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق، وأدخليها إلى الفريزر لـ4 ساعات إضافية.

6- قدّمي الأيس كريم مع الفاكهة، أو في بسكويت الايس كريم.

يمكن تزيين طبق الآيس كريم بصوص الفراولة، أو بمربى الفراولة.

لعمل صوص الفراولة:

كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 نقطة لون طعام أحمر.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.

بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.

صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.

أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.

يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.

طريقة عمل ايس كريم المستكة

ايس كريم مستكة

المكونات:

4 كوب حليب.

1/2 كوب حليب بودرة.

4 ملعقة كبيرة بودرة سحلب.

1 و 1/4 كوب سكر.

4 ملاعق كبيرة قشطة.

قليل من المستكة.

3 ملاعق كبيرة جلوكوز.

3 ملاعق كبيرة ماء ورد أو ماء زهر.

الطريقة:

نذيب الحليب مع الحليب البودرة في وعاء.

نضيف السحلب والجلوكوز، ويقلب بالمضرب اليدوي جيدا.

يوضع على النار حتي يغلي قليلا، ونرفعه من على النار.

تطحن المستكة جيدا مع السكر، ونضيفها للحليب المغلي.

نضيف القشطة وماء الورد، ويخلط جيدا.

يصب الخليط في قالب معدني، بعد أن يغلف من الداخل بالبلاستيك الشفاف

يغطي ويدخل الفريزر 6 ساعات.

يقدم ويزين بالفستق الحلبي، وجوز الهند.