السبت 27 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البان الكيك، في البيت للتوفير في الميزانية

البان كيك، فيتو
البان كيك، فيتو

طريقة عمل البان كيك، من طرق المعجنات التي يعشقها الأطفال الصغار، ويفضل الأطفال تناول البان كيك كوجبة فطار لذيذة، كما يمكنهم تناولها على العشاء، وأحيانا تكون تحلية في منتصف اليوم، واستطاع الشيفات أن يجددوا في طريقة عمل البان كيك، وحولوه لوجبة خفيفة وكصنف حادق يصلح كفطار لذيذ أو عشاء، وهو من الوصفات سريعة التحضير، كما أنه سهل في عمله.

 

ولأن أسعار البان كيك ارفعت بشكل ملحوظ في المحلات والكافيهات، أصبحت ستات البيوت تحاول تعلم طريقة عمل البان كيك في البيت؛ لتوفر بشكل كبير في الميزانية، إلى جانب أن طريقة عمل البان كيك في البيت سهلة التحضير ويمكن اتقان عمله بكل سهولة.

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ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البان كيك الحلو والحادق.

 

طريقة عمل البان كيك الحلو

بان كيك حلو

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل البان كيك الحلو، بالكراميل والموز، أكلة لذيذة، وقيمتها الغذائية عالية، وسهلة الإعداد، لألذ فطار.

 

مقادير عمل البان كيك الحلو

كوب دقيق

بيضة

كوب لبن حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

باكيت فانيلا أو ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم

ذرة ملح

 

خطوات عمل البان كيك الحلو

تخفق كل المكونات فى الخلاط، أو بمضرب السلك إلى أن نحصل على خليط سائل وثقيل إلى حد ما.

يفضل تصفية الخليط عبر مصفاة ناعمة؛ لنحصل على خليط سلس ولامع دون تكتلات.

 

طريقة الطهي:

فى طاسة تيفال خاصة بالبان كيك (أو المتوفر شرط أن تكون غير قابلة للالتصاق)..

نبدأ بوضع ملء ربع كوب معياري من الخليط، ونضعة وسط المقلاة ونتركه دون تحريك، إلى أن تبدا الفقاعات فى الظهور أعلى القطعة، بعد دقيقة على نار متوسطة، نقلبه الناحية الاخرى دقيقة اخرى.

تكرر العملية إلى أن ينتهى الخليط، ونبدأ فى وضع مالذ وطاب من فاكهة مشكلة وعسل أبيض.

ممكن عسل وزبدة.

 

طريقة عمل البان كيك الحادق

بان كيك حادق

 

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البان كيك الحادق الصحي بالبروكلي.

 

مكونات عمل البان كيك الحادق

كوب بروكلى مسلوق على البخار ومقطع قطع صغيرة 

حبة فلفل رومى أحمر مسلوقة على البخار ومقطعة قطع صغيرة 

2ملعقة كبيرة زبادى

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون 

كوب حليب 

بيضة 

كوب دقيق 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

2ملعقة كبيرة زيت زيتون(او دوار الشمس) 

ملعقة صغيرة ملح 

رشة فلفل أسود. 

 

خطوات تحضير البان كيك الحادق

نحضر بولة عميقة ونضع فيها البروكلى والفلفلة الحمراء المسلوقين على البخار، بعد تقطيعهم قطع صغيرة.

نضيف عليهم كوب الحليب و2ملعقة الزبادى وعصير الليمون ونخلط.

فى بولة أخرى ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح، ونضيفه لخليط الخضروات مع رشة الفلفل،والبيضة، ونخلط المكونات معا جيدا.

نضع 2ملعقة زيت الزيتوت ونقلب، ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع فيها قليل من زيت الزيتون (او دوار الشمس)، وترفع على نار متوسطة حتى تسخن قليلا.

نضع القليل من الخليط فى المقلاة ويترك دقائق حتى يصبح من أسفل ذهبى اللون، ثم يقلب على الوجة الأخر.

يرفع بان كيك البروكلى ويوضع فى طبق، ونكرر العملية حتى ننتهى من الخليط.

يقدم البان كيك ساخنا

 

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