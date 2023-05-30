حملة أمنية بأسيوط تضبط 33 قطعة سلاح ناري و5 قضايا المخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن 13 بندقية آلية – 9 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 25 متهم " لـ 15 منهم معلومات جنائية".

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وضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 627 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



حملة أمنية بدمياط..لضبط الخارجين على القانون

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين " لهم معلومات جنائية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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