ضبط 182 ديلر مخدرات في حملة أمنية علي تجار الصنف في العصافرة

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 182 ديلر مخدرات خلال حملات بمنطقة العصافرة فيما نفت الأجهزة الأمنية تزعم شخص تجارة المخدرات في منطقة العصافرة تحت مسمي " أبو خروف".

تابعت الاجهزة الامنية ما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق إدعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجى المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف ".



وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الأسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة.

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كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بدئرة قسم شرطة ثان المنتزة ومنها المنطقة محل الشكوى، وأسفرت جهودها خلال الفترة من 1/2/2023 إلى 24 /5/ 2023 عن ضبط 182 قضية إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى 182 متهم.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35,526 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 637 جرام – 230 قرص مخدر).



كما يشار إلى إستمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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