الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 182 ديلر مخدرات في حملة أمنية علي تجار الصنف في العصافرة

مداهمة أوكار الصنف،فيتو
مداهمة أوكار الصنف،فيتو

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 182 ديلر مخدرات خلال حملات بمنطقة العصافرة فيما نفت  الأجهزة الأمنية تزعم شخص تجارة المخدرات في منطقة العصافرة تحت مسمي " أبو خروف". 

الداخلية تضبط 13 ديلر مخدرات خلال حملة بمحافظة دمياط

القبض على 324 تاجر مخدرات وفحص 60 سائقا أعلى الطرق

تابعت الاجهزة الامنية  ما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  من تعليق إدعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجى المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف ".
 

وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الأسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة.

-إعلانات-

 

 كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بدئرة قسم شرطة ثان المنتزة ومنها المنطقة محل الشكوى، وأسفرت جهودها خلال الفترة من 1/2/2023 إلى 24 /5/ 2023 عن  ضبط 182 قضية إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى 182 متهم. 

 

وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35,526 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 637 جرام – 230 قرص مخدر).


كما يشار إلى إستمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ثان المنتزة تجارة المخدرات أمن الإسكندرية النيابة العامة مخدر الحشيش مديرية أمن الإسكندرية منطقة العصافرة بالاسكندرية

مواد متعلقة

حبس المتهمين باختطاف طالب الإسكندرية بسبب خلافات مالية

كشف غموض سرقة شقة فى الغربية

الداخلية تضبط 13 ديلر مخدرات خلال حملة بمحافظة دمياط

أخبار الحوادث اليوم، تمكين زوجة حسن شاكوش من شقة الزوجية، تفاصيل حريق مبنى تابع لجهاز مدينة 15 مايو

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

دليلك قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة.. النصائح والإرشادات والمحظور والمسموح به (مستند)

سقوط القائم على إدارة صفحة شيخ العطارين لممارسة أعمال الدجل والشعوذة

القبض على صاحب شركة بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 25 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عبدالجليل: نادر قمر الدولة يذهب لمباريات القسم التاني بتوصيات وبوظ ماتشات كتير

رفضت والدته خطبته.. طفل يحاول التخلص من حياته في الدقهلية

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

ذات العروق الزرقاء تتصدر تويتر بعد فرض رسوم على سعرها.. ومصريون: تطلع إيه دي

شاركوا في مذبحة الأقباط المصريين.. محكمة ليبية تقضي بإعدام 23 من عناصر داعش

بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

عار يلاحق أصحابه حتى القبر.. لبنانيون يرفضون دفن جثة أحد عملاء إسرائيل من جيش لحد

هكذا انتصر مجلس الأمن لـ رفيق الحريري بعد اغتياله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أبو الذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأكثر ذكاء بعد 5 سنوات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية