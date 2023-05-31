ضبط 250 طن قمح داخل مطحن خاص قبل استخدامها في الدقيق الفاخر بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط حوالي 250 طنا من الأقماح المحلية داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابي بأبوتيج مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين.

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حملات مكثفة لضبط تهريب القمح



وأشاد محافظ أسيوط بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين مؤكدًا على استمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.



من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إن حملات مديرية التموين المفاجئة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف أسفرت عن ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية بالزرابي بأبوتيج والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية تقدر بحوالي 250 طنا وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكميات وجاري مصادرتها وتوريدها للمواقع التخزينية بالمحافظة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.