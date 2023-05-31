الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

التموين: ارتفاع معدل توريد القمح إلى 3 ملايين طن من المزارعين حتى الآن

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

موسم القمح الجديد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 3 ملايين طن، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

 

تسهيلات لمزارعي القمح

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

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زيادة أسعار التوريد

وأوضحت وزارة التموين أن السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة للوزارة ‏ والجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الاحتياج.‎

 

وأكدت أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

 

وأشارت إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدة ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

 

صرف النخالة للمزارعين 

وتواصل مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص  بصرف 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلي  صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية.

 

حظر نقل القمح 

وشدد وزير التموين على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر إستخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلي صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.

 

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الخبز المدعم ارتفاع معدل توريد القمح توريد محصول القمح زيادة سعر توريد القمح وزارة التموين

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