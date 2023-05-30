الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

صحة الإسماعيلية توقع الكشف على 1050حالة في قافلة طبية بالقصاصين

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي منطقة أم مشاق بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، علي مدار يومي 29 و30 من شهر مايو الجاري.

 

 وجاء ذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أعداد المنتفعين من القافلة 

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 289 حالة، وعيادة الأطفال علي 283 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 78حالة، وتنظيم الأسرة علي 90 حالة، والمسالك 71 حالة، والجراحة علي 69 حالة، والضغط والسكر 61 حالة، وأشعة 9 حالة. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

أنشطة القافلة الطبية  

 

وأكد الدكتور علي حطب، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1050 مواطنًا بمنطقة أم مشاق وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية 

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة ابوشحاتة، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها. 
 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 1050حالة بمنطقة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأن تلك القافلة تأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

 

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