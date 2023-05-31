حكاية أحمد الشافعي طالب حقوق عاشق للرسم بالحبر والعسل والشاي ويحلم بالعالمية (صور)

لكل رسمة حكاية وقصة، نبغ منذ طفولته فى موهبة الرسم التي أنعم الله بها عليه ليشارك فى العديد من المسابقات ويتميز بإتقانه الرسم منذ نعومة أظافره.



أحمد الشافعى الشاب العشرينى صاحب الـ23 ربيعا ابن مدينة دكرنس والطالب بكلية الحقوق اكتشف موهبته منذ الطفولة وبدء فى تنميتها وهو فى الـ13 من عمره وانطلق نحو المسابقات أثناء الدراسة.

احمد الشافعي الرسام بالدقهلية، فيتو



وقال أحمد الشافعى بدأت الرسم منذ صغرى وعملت على تطوير نفسي والاهتمام بالرسم وأنا فى الـ13 من عمرى و شاركت فى مسابقات المدرسة برسم عن ثورة يناير.

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احمد الشافعي الرسام بالدقهلية، فيتو

و تابع "الشافعى" بدأت فى تطوير موهبتي بالرسم بأقلام الرصاص وأقلام الحبر وأسرتى دائما كانت تشجعني على ذلك وتعلمت الرسم والتحديد وكان حلمى المشاركة فى المعارض الفنية.

وأشار "الشافعى" إلى مشاركته فى العديد من المسابقات وإتقانه الرسم بأقلام الحبر ليكون مختلفا عن الآخرين وشارك فى أحد المعارض بصورة لفتاة ترتدي كمامة وكان هو أول من يرسم بالحبر على الرغم من أخطائه فى البداية.

احمد الشافعي الرسام بالدقهلية، فيتو



وأضاف " الشافعى" الحبر له مميزات لصعوبته فهو السهل الممتنع فالرصاص قائم على الظل والنور أما الحبر أخطاؤه صعبة.

وأكد "الشافعى" على أن الرسم بالنسبة له هو "الذات والكيان"، مشيرا إلى العديد من الصعوبات التي واجهته بين موهبته فى الرسم ودراسته التي تختلف كليا.

احمد الشافعي الرسام بالدقهلية، فيتو

وأشار "الشافعى" إلى أنه تلقى دعما كبيرا من أسرته وخاصة والدته والتى كانت أكثر الداعمين له بكل شئ، مشيرا إلى تقسم أوقاته ما بين دراسته وبين موهبته التى طالما أحبها وأراد تنميتها.

وتابع: لكل رسمة من لوحاتى حكاية "الست الشقيانة" وهى سيدة بسيطة من الزمن الجميل والتى تظهر الكفاح والكد، رسمة "النوبى" والذى يعبر عن حبى لأهل النوبة، "الفنان سمير غانم" تعبيرا عن حبى له وكان ذلك أثناء تواجدى فى كورس وقمت برسمها من باب التسلية فى أوقات الانتظار.

احمد الشافعي الرسام بالدقهلية، فيتو

وشارك أحمد الشافعى فى العديد من المسابقات والمعارض وحصل على العديد من الجوائز منها درع نادى دكرنس الرياضى واليوبيل الذهبي فى مسابقة جامعة المنصورة الرسم فى مدة 5 دقائق، ويحلم بالمشاركة في معرض عالمي.