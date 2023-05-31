وفد من وزارة الكهرباء يزور مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية

زار وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مقر المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

الشبكة الوطنية للطوارئ

وقام فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، بناء على تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشرح إمكانيات الشبكة الوطنية، وتم التعريف وعرض إمكانيات الشبكة الوطنية منذ تأسيسها بالتعاون مع إدارة إشارة القوات المسلحة وحتى اكتمال المنظومة واكتمال العمل بها.

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جانب من الزيارة، فيتو

أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ

بالإضافة إلى تعريفهم بمدى أهمية الشبكة الوطنية وأهدافها فى مجابهة الأزمات والطوارئ والحد من الكوارث وذلك من خلال شبكة مؤمنة بأحدث الأجهزة والمنظومات الإلكترونية المتطورة.

جانب من الزيارة، فيتو

وعلى صعيد آخر كان قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي على الفيس، بوك أسباب فوز فريق عمل المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.



فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة محافظة الإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

وقالت وزارة التخطيط إن فريق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بدأ عمله في نوفمبر عام 2021، ويتكون من 7 أفراد بهدف القيام على ربط وتنسيق خدمات السلامة العامة المتطورة مثل خدمات الشرطة، والإسعاف والرعاية الصحية والحماية المدنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وتحقيق التكامل في تقديم وربط الخدمات مع الجهات المعنية، لضمان سلامة وسرعة الاستجابة للبلاغات الصادرة من المواطنين وتحقيق معدلات الاستجابة وسرعة التعامل مع الحوادث إلى معدلات عالمية.

جانب من الزيارة، فيتو

ومن أبرز الممارسات الجيدة لفريق العمل

وأضافت الوزارة أن من أبرز الممارسات الجيدة لفريق الشبكة الوطنية بالإسماعيلية في العمل هو تخصيص 25 % من الإمكانات المتاحة لكل محافظة إلى مناطق التماس في حالة الطوارئ، وتوفير بنك معلوماتي عن الجهات والشخصيات والإمكانات والاستفادة منها في حالات الأزمات.

جانب من الزيارة، فيتو

وقف التعدي على الأراضي الزراعية

بالإضافة إلى المساهمة في وقف التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة الإسماعيلية وضواحيها لأكثر من 6 أفدنة خلال 4 شهور بنسبة %30 من إجمالي التعديات والاستعداد الاستباقي للتصدي لمشكلة الأمطار.

مواجهة مشكلة القمح خلال الأزمة الأوكرانية الروسية

كما قام فريق عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية على مواجهة مشكلة القمح خلال الازمة الأوكرانية الروسية، وذلك من خلال وضع خطط المجابهة والتي ساهمت في توفير 41 % من القمح للمحافظة، مما ساهم في حصول المركز على إشادة من المحافظ ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للرعاية الصحية واعتبار المركز نموذج مرجعي مستقبلي يمكن نقله لمحافظات أخرى.