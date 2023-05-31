الكرة الطائرة، تعرف على إنجازات نهلة سامح للنادي الأهلي

الكرة الطائرة، أعلنت نهلة سامح كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، اعتزالها اللعب بشكل نهائي.

وقضت نهلة سامح داخل جدران النادي الأهلي 20 عاما، حصدت خلالهم العديد من البطولات والألقاب، وكان لها دور بارز مع المنتخبات الوطنية

وجاءت بطولات نهلة سامح كالتالي:

حققت 51 بطولة مع النادي الاهلي:

20 دوري ممتاز

19 كأس مصر

6 بطولة إفريقيا

5 بطولة عربية

1 كأس السوبر المصري

ومن المنتظر أن تبدأ نهلة سامح رحلة جديدة مع الكرة الطائرة، ولكن من خارج الخطوط.

نهلة سامح

وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (2-1) في مجموع لقاءات الدور النهائي، فيما خسر لقب الكأس.

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الزمالك بطل كأس مصر

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أحمد عاشور المدير الفني، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الزمالك لقب بطولة الكأس بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-1)، في سلسلة لقاءات الدور النهائي.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة (3-2)، قبل أن يعود الأهلي ويفوز في المواجهة الثانية بنفس النتيجة، ليلجأ الفريقين لمباراة فاصلة يفوز بها الأبيض بنتيجة (3-2).

وحصد الزمالك أيضا لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر 2021-2022، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.



الزمالك بطل دوري الرجال

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أحمد عاشور المدير الفني، بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الزمالك لقب بطولة الدوري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-0)، في مجموع مباريات الدور النهائي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى بنتيجة (3-1)، قبل الفوز في الجولة الثانية أيضا بنتيجة (3-2).

وأقيمت مباريات الأهلي والزمالك في الجولتين الأولى والثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وشهدت حضورا جماهيريا ضعيفا.

يذكر أن الزمالك هو بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الممتاز لـ الكرة الطائرة، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.



مشوار الأهلي والزمالك

وحسم الأهلي تواجده في الدور النهائي بعد الفوز على سموحة بنتيجة (2-0) في مجموع لقاءات الدور قبل النهائي.

أما الزمالك فتأهل للدور النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة (2-1)، في مجموع مباريات الدور نصف النهائي.

البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، منح مصر حق استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ويسعى اتحاد الكرة الطائرة، لتوفير كل الأجواء المناسبة وكافة الإمكانيات من أجل حصد اللقب القاري بعد فترة غياب استمرت سنوات طويلة.