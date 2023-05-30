13 مليونا يواجهون القتل والإصابات والمجاعة، الأطفال في السودان يعانون أوضاعا كارثية

يواجه أكثر من 13 مليون طفل في السودان أوضاعا كارثية، في ظل استمرار الصراع الدائر منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع.

ففضلا عن المخاوف اليومية من الإصابات بالرصاص والألغام، فإن توفير الاحتياجات الدنيا من الغذاء صار عبئا ثقيلا.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

وقد كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء، عن أبعاد المأساة، من زاوية الحاجة الماسة إلى الدعم الإنساني.

أوضحت المنظمة الأممية أن أوضاع 13,600 مليون طفل في السودان بلغت مستويات "كارثية" بسبب الصراع الدائر، مشيرة إلى أن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات يتم بشكل غير منتظم وأحيانا يكون غير متاح.

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مليون شخص فروا من ديارهم

فيما ذكرت أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ونزحوا داخليا في السودان، بما في ذلك 319 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة حتى الآن، ويُعتقد أن نصفهم من الأطفال.

Since the beginning of the conflict in #Sudan, # of children requiring humanitarian assistance ⬆️57%, now totalling 13.6M children.@UNICEF's Humanitarian Action for Children (HAC) is launched today.



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وأشارت اليونيسف إلى أن "أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم يتم مساعدتهم في الوقت المناسب".

عواقب "مدمرة وطويلة الأجل"

وحذرت المنظمة من عواقب "مدمرة وطويلة الأجل" على الأطفال بسبب النزوح ونقص الخدمات الأساسية في حال عدم توفير استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق.

بدورها، قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن "الوضع الذي كان مأساويًا بالنسبة للأطفال أصلًا قبل النزاع هو الآن في مستويات كارثية، حيث إن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه".

وقُتل مئات الأشخاص، كما فرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ستة أسابيع بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

مقتل وإصابة آلاف الأطفال

ووثقت المنظمة تقارير لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقل بعد، تفيد بأن 190 طفلًا قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يومًا فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن "الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأطفال في السودان، حيث يكافح السكان الأكثر هشاشة للبقاء على قيد الحياة وحماية أنفسهم. وأصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين الوصول إلى الضروريات الأساسية"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية قبل النزاع، كان حوالي 9 ملايين طفل.

مستويات كارثية

وحذرت من أن "الوضع الذي كان مأساويا بالنسبة للأطفال أصلا قبل النزاع أصبح الآن في مستويات كارثية، حيث إن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات أمر غير منتظم أو غير متاح أو لا يمكن تحمل تكاليفه"، مضيفة: "أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان في مناطق أخرى سواء داخل السودان أو عبر الحدود إلى البلدان المجاورة. ويُعتقد أن نصف عدد النازحين من الأطفال".

وشددت على أنه "بدون استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق، ستكون لعواقب النزوح ونقص الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية آثار مدمرة وطويلة الأجل على الأطفال".

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