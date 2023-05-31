الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

القوى العاملة تعلن عن 3687 فرصة عمل في 12 محافظة

وزارة القوى العاملة،
وزارة القوى العاملة، فيتو

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

 

فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر يونيه 2023..

وزارة القوى العاملة،فيتو

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل،وتحرير العقود مع صاحب العمل،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل "..

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الوظائف المطلوبة 

وجاء في البيان الصحفي،أن  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية،والإسماعيلية،وسوهاج.

وزارة القوى العاملة،فيتو

 وجنوب سيناء في التخصصات الاتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات،ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين إجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة،وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

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وزارة القوى العاملة،فيتو

وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

مديريات القوى العاملة بالمحافظات 

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر  هذه فرص..

وزارة القوى العاملة،فيتو

خطوات التقديم للوظائف المطلوبة 

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة..

وزارة القوى العاملة،فيتو

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