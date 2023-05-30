الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة،فيتو

تستكمل وزارة القوى العاملة دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التأمين ضد الحوادث الشخصية

وسَلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا.

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إجمالي التعويضات

وبلغ إجمالي التعويضات  10 ملايين و470 ألفًا و670 جنيها استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.

مبادرة حياة كريمة 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت  اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة، وقنا، وهم: حسن عبد الرحيم محمد على،ومنصور حسيب حسانين حسين، وأحمد على فهمي عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس،و تقى ليثى محمد ابو الحمد.. وأوضح البيان ان إجمالي التعويضات اليوم، لأسر العمال المتوفين  بلغت مليون جنيه..

وزارة القوى العاملة،فيتو

وقدم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين،مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار  توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات..

وزارة القوى العاملة،فيتو

حضر فعاليات التسليم من "الوزارة": منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،ونشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت..ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية العمالة غير المنتظمة مبادرة حياة كريمة وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة

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