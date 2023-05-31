الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

البدء في المرحلة الثانية من تطوير الأقسام الداخلية لمستشفيات جامعة القناة

تطوير الأقسام الداخلية
تطوير الأقسام الداخلية لمستشفيات جامعة القناة، فيتو

أكد أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لـجامعة قناة السويس، الانتهاء من التشطيبات النهائية بالمرحلة الأولى من تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى.  

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فرش الأجهزة الطبية 

وأشار إلى أنه جارى العمل بالمرحلة الثانية على مدار الساعة للانتهاء الكامل من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية وفق الجدول الزمني المحدد لها، استعدادا لفرش الأجهزة الطبية وكافة التجهيزات الفندقية وفق أعلى المعايير العالمية للتجهيزات الطبية. 

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جولة بالأقسام الداخلية 

وكان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية قد أجرى جولة بالأقسام الداخلية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير بالأقسام الداخلية ضمن خطة التطوير الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. 

 

أبرز المرافقون خلال الجولة 

ورافق الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، خلال الجولة كل من الاستاذ الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس جامعة قناة السويس للمشروعات الهندسية، وسحر عبد الوارث مدير هيئة التمريض بالمستشفيات. 

وكان"أنور" شهد جلسة إعلان شغل وظائف اطباء مقيمين من خريجي كلية الطب جامعة قناة السويس دفعتى ٢٠٢٠/٢٠٢١ . 

 

أبرز الحضور خلال الجلسة 

وذلك في حضور مسئولى الإعلان الإكلينيكي بشئون الأطباء بمستشفيات جامعة قناة السويس، ووجه  أنور كلمة للأطباء المقيمين الجدد، والذى أكد خلالها على شرف الانتماء لأي مؤسسة طبية بشكل عام. 

 

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