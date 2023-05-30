الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

المدير التنفيذي لمشتشفيات جامعة القناة يشهد جلسة إعلان شغل وظائف الأطباء

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

شهد الدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، التابعة لـ جامعة قناة السويس، ترافقه الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب جلسة إعلان شغل وظائف أطباء مقيمين من خريجي كلية الطب جامعة قناة السويس دفعتي ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

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أبرز الحضور خلال الجلسة 

وذلك في حضور مسؤولي الإعلان الإكلينيكي بشؤون الأطباء بمستشفيات جامعة قناة السويس وهم أحمد السحيلي مدير شؤون الأطباء، وإيمان عبد الحميد، زينب فاروق، ونادية جمعة، بالإضافة إلى حضور مسؤولي الإعلان الأكاديمي بشؤون أعضاء هيئة التدريس وهم دعاء النوبي منال سالم، منى أحمد.  

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جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

رسائل للأطباء الجدد

ووجه الدكتور أحمد أنور كلمة للأطباء المقيمين الجدد، والذي أكد خلالها على شرف الانتماء لأي مؤسسة طبية بشكل عام. 

 

وأشار إلى أن هؤلاء الأطباء سوف يبدأون مرحلة جديدة من حياتكم وهي بداية الشغل العملي والتدريب الفعلي كطبيب كل في تخصصه، موصيًا الأطباء بالالتزام والطاعه مع إعمال العقل في العمل وتقديم الرعاية المباشرة للمرضى.  

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

كما شدد على الأطباء بضرورة التحلي بالصبر والحفاظ على المرضى والرفق بهم. 
 

وأكد  الدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، في وقت سابق على أن المستشفيات الجامعية تشهد أعظم فترات تمر بها منذ تأسيسها من تطوير شامل وذلك من أجل خدمة مرضى إقليم القناة وسيناء، وذلك بالتوزاى مع تقديم خدمة طبية متكاملة بجميع التخصصات.  

 

لا تهاون مع المقصرين 

وأشار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، إنه وسط كل هذه التغيرات لن يسمح بالتهاون مع أى مقصر فى تقديم واجبه تجاه أية مريض، حيث إن الهدف الأساسي من هذا التطوير هو العمل على راحة المرضى، وندعم الكوادر المميزة في جميع القطاعات والتخصصات.  

جانب من الجلسة، فيتو
جانب من الجلسة، فيتو

جولة لمتابعة أعمال التطوير 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس لمتابعة أخر المستجدات بأعمال التطوير بالمستشفى الجامعي.  

 

تفقد أعمال تطوير الاقسام الداخلية 

وشملت الجولة تفقد مركز الرعاية الأولية لصحة الأسرة وتبادل المناقشات الهامه مع مسؤولي الشركة المختصة بتنفيذ مشروع التطوير، والذى يشمل تطوير المرحلة الأولى من الأقسام الداخلية والتي تم الانتهاء منها بشكل فعلى، وكذا المرحلة الثانية من تطوير الأقسام الداخلية والتى تم البدء بها  منذ أيام قليلة. 
 

رافق المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس خلال جولته كل من الاستاذ الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للمشروعات الهندسية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة الدكتورة عبير عزت مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة إيمان الشريف مدير إدارة الجودة،والدكتورة هبه عباس مدير مركز الرعاية الأولية لصحة الأسرة والدكتورة ولاء سالمان مدير المكتب الفني للمراكز الطبية التابعة لمستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور محمد الشناوي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية ومجدى النخيلي مدير عام الشئون المالية والإدارية.  

 

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