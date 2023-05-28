الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

لقاءات متعددة واجتماعات ثنائية تجمع رئيس الهيئة بالعناصر الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي

قناة السويس تشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO الأربعاء المقبل

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فيتو

يغادر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مصر متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم بمقر المنظمة، وذلك استكمالا لجولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية. 

قناة السويس تشهد عبور 74 سفينة بحمولات 4.8 مليون طن (صور)

استئناف عبور سفينة البضائع  XIN HAI TONG 23 ضمن قافلة الجنوب بعد إصلاحها

دعوة رسمية من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية 

تأتي هذه المشاركة بناءا على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية. 

-إعلانات-

 

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي. 

 

الجولات الخارجية 

يأتي ذلك استكمالا للجولات الخارجية لرئيس الهيئة والتي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الاسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين. 

 

كما اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على هامش المنتدى بقطر مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، بحضور سفير مصر بالدوحة السيد عمرو كمال الدين، لبحث سبل التعاون المشترك.
 

   وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بإجمالي حمولات صافية 5.3 مليون طن، كما تعبر القناة، اليوم الأحد، 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 مليون طن، بما يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية  في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة. 

 

حركة الملاحة في القناة 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع XIN HAI TONG 23  بالقناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

وأكد الفريق ربيع  على أن طوارئ الملاحة أمرا قابلا للحدوث في كافة القنوات الملاحية ولا يمكن منعه بشكل مطلق ولكن العمل على تقليل تأثيره والتعامل السليم معه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة حدوث الحالات الطارئة بالقناة تكاد لا تذكر عند مقارنتها بمعدلات عبور السفن بالقناة.

التعامل مع حالات الطوارئ 

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تتعامل مع حالات الطوارئ وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة، بالاعتماد على ما تمتلكه القناة من مقومات فنية وبشرية تُمكنها من إدارة الأزمات والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة مع اختلاف أنواعها ومسبباتها سواء ارتبطت بعوامل جوية أو أعطال فنية أو أخطاء بشرية.

ولفت إلى أن تنظيم الملاحة بالقناة عملية دقيقة تخضع للدراسة المستفيضة للظروف اليومية المختلفة من مراجعة حالة الطقس وتحديد السرعة المناسبة وتعيين المرشدين والقاطرات المصاحبة، فضلا عن المتابعة الدورية من مراكز الحركة ومحطات الإرشاد المتواجدة على طول القناة ووضع فرق الإنقاذ في وضع الاستعداد لأى طارئ، علاوة على ما تتطلبه حالات الطوارئ من اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل تأخير دخول القوافل أو الاعتماد على القناة الموازية لتسيير الملاحة.          

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس منظمة الملاحة الدولية السلامة البحرية لجنة

مواد متعلقة

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

جامعة القناة تنظم حملات طبية لدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

استئناف عبور سفينة البضائع  XIN HAI TONG 23 ضمن قافلة الجنوب بعد إصلاحها

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

فوز أردوغان برئاسة تركيا بنسبة 52.87% من الأصوات

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

ما لم يقله عمرو أديب!

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة، تعرف على موعد اعتمادها رسميًا

الدوري الإنجليزي، جوتا يتعادل لليفربول بالهدف الرابع في شباك بورنموث

جاكبو يقلص الفارق لليفربول بالهدف الثالث في شباك بورنموث

أسامة ربيع يكشف الإيرادات المتوقعة لقناة السويس قبل نهاية العام المالي

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية