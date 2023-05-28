قناة السويس تشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO الأربعاء المقبل

لقاءات متعددة واجتماعات ثنائية تجمع رئيس الهيئة بالعناصر الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي

يغادر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مصر متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنطلق يوم الأربعاء القادم بمقر المنظمة، وذلك استكمالا لجولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية.

دعوة رسمية من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

تأتي هذه المشاركة بناءا على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية.

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ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.

الجولات الخارجية

يأتي ذلك استكمالا للجولات الخارجية لرئيس الهيئة والتي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الاسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.

كما اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على هامش المنتدى بقطر مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، بحضور سفير مصر بالدوحة السيد عمرو كمال الدين، لبحث سبل التعاون المشترك.



وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بإجمالي حمولات صافية 5.3 مليون طن، كما تعبر القناة، اليوم الأحد، 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 مليون طن، بما يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة.

حركة الملاحة في القناة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 بالقناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

وأكد الفريق ربيع على أن طوارئ الملاحة أمرا قابلا للحدوث في كافة القنوات الملاحية ولا يمكن منعه بشكل مطلق ولكن العمل على تقليل تأثيره والتعامل السليم معه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة حدوث الحالات الطارئة بالقناة تكاد لا تذكر عند مقارنتها بمعدلات عبور السفن بالقناة.

التعامل مع حالات الطوارئ

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تتعامل مع حالات الطوارئ وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة، بالاعتماد على ما تمتلكه القناة من مقومات فنية وبشرية تُمكنها من إدارة الأزمات والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة مع اختلاف أنواعها ومسبباتها سواء ارتبطت بعوامل جوية أو أعطال فنية أو أخطاء بشرية.

ولفت إلى أن تنظيم الملاحة بالقناة عملية دقيقة تخضع للدراسة المستفيضة للظروف اليومية المختلفة من مراجعة حالة الطقس وتحديد السرعة المناسبة وتعيين المرشدين والقاطرات المصاحبة، فضلا عن المتابعة الدورية من مراكز الحركة ومحطات الإرشاد المتواجدة على طول القناة ووضع فرق الإنقاذ في وضع الاستعداد لأى طارئ، علاوة على ما تتطلبه حالات الطوارئ من اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل تأخير دخول القوافل أو الاعتماد على القناة الموازية لتسيير الملاحة.

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