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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان أمس الثلاثاء

فيلم هارلي، فيتو
فيلم هارلي، فيتو

يشارك الفنان محمد رمضان في موسم أفلام عيد الفطر المبارك لهذا العام بفيلمه الجديد “هارلي” ليجدد نشاطه الفني.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان 

وحقق فيلم هارلي للفنان محمد رمضان إيرادات أكثر من 43 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الثلاثاء  

بطولة فيلم هارلي

فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال،  وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

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وتحدث الفنان محمود حميدة من جديد عن أزمته مع صناع فيلم هارلي للفنان محمد رمضان الذي خاض به سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام.

 

 محمود حميدة: "مش مسألة شخصية"

وقال الفنان محمود حميدة على هامش تواجده في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم: هو مفيش حاجة ضايقتني في الشغل ولكن اللي ضايقني هي مخالفة العقد، الموضوع موضع عقد أنت بتشتغل مع جهة من أجل العمل في مقابل مادي وشروط،  والموضوع في النقابة والسيد النقيب مهتم شخصيا ولكن هي مش مسألة شخصية.

وكشف  محمود حميدة عن حقيقة عدم تعاونه مع محمد رمضان مرة أخري:هو الموضوع مش أني ماشتغلش معاه تاني ولكن هي مسألة قانون  وفيه عقود يجب أن تراعي لأن العقود بتحفظ الحقوق.

وأكد الفنان محمود حميدة أنه تقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وذلك بسبب مخالفتهم بنود العقد.

 

محمود حميدة

وقال محمود حميدة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "هارلي لم يكن تجربة جيدة بالنسبة لي ولست سعيدًا بما حدث، وكانت هناك شروط في العقد المبرم بيننا خاصة بوضع اسمي على التتر وبدون تلك الشروط لم يكن سيظهر الفيلم للنور".

وتابع: "ورغم ذلك الشركة أخلت بالعقد وأعتقد أن هناك تعمدا لا أعلم الدافع وراءه، وتقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية وأعلم أن مي عمر والمخرج محمد سامي ليس لهما أي علاقة بالأمر بل وأعتقد أنهما مستاءين لما حدث". 

 

تصريحات محمود حميدة 

وكان الفنان محمود حميدة كشف في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مساء أمس الجمعة أن فيلم "هارلي" هو آخر عمل سيجمعه بالفنان محمد رمضان.

 

أزمة فيلم هارلي

وأعرب محمود حميدة عن استيائه الشديد مما حدث في فيلم "هارلي" من الإخلال ببنود العقد من الشركة المنتجة، ووضع اسمه على التتر بشكل لا يليق بتاريخه الفني وغير متفق عليه، وذلك على حد وصفه. 

وأكد "حميدة" أنه لم يتم دعوته لحضور العرض الخاص بالفيلم، وهذا سبب له ضيقا شديدا وقرر عدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص نهائيا، بحسب تعبيره، مضيفا: "الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي اعتذرا لي، والموضوع ليس له علاقة بهما بالمرة".

 

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