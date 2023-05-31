تحديث الصناعة يشارك فى معرض الأعمال الخضراء 2023 بالأقصر غدا

يشارك مركز تحديث الصناعة واحد من الشركاء الاستراتيجيين في معرض الأعمال الخضراء 2023 والذي سيعقد في محافظة الأقصر غدا الخميس ولمدة يومين، ويساهم المركز في دفع المبادرات المستدامة بشكل مستمر لتشكيل مستقبل أكثر خضرة وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي.

وتطلق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “ اليونيدو” معرض الأعمال الخضراء 2023 من خلال مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، وبتنفيذ من كونسبت.

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وينظم مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني في إقليم جنوب الصعيد في محافظة الأقصر بفندق شتيجنبرجر نايل بالاس يومي 1-2 يونيو 2023.

ويأتى هذا بعد نجاح الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تم إقامته في جنوب الوادي في يوليو 2022 وحضره أكثر من 200 مشارك واستكمالًا لدور منظمة اليونيدو في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر منذ 2014.

مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر

مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر: هو مشروع يتم تنفيذه من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتمويل من حكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) وبالاشتراك مع الحكومة المصرية والأنشطة الاقتصادية للحكومة وسلاسل القيمة في القطاعات المذكورة أدناه لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويهدف المشروع إلى التطوير والعمل مع مؤسسات التمويل ومقدمي الخدمات لتحسين عرض السوق. حقق المشروع نجاحات على مدار العامين الماضيين في دعم إنشاء ونمو 39 شركة تعمل في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء والطاقة المتجددة وإدارة النفايات من خلال برامج GO وGROW لتحسين عملياتها وتعزيز الروابط التجارية التي أدت إلى نموها بأكثر من 35٪ في العام الماضي، وسيواصل المشروع في تنفيذ هدفه من خلال دعم 40 شركة أخرى في عام 2023.

وسيضم المعرض 70 عارضًا متخصصا في المجالات الآتية: نفايات علف الحيوانات والسماد العضوي والأسمدة الحيوية-بدائل الوقود - الغاز الحيوي-الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتقنيات والحلول الحرارية- المنتجات المنتجة بشكل مستدام للأغذية والأدوية والخشب والورق- ماكينات إعادة التدوير-معدات التغليف- المنتجات الغذائية المستدامة - الزراعة المستدامة - الفواكه والخضروات المجففة والنباتات الطبية والعطرية- منتجات بيع المواد الغذائية بالتجزئة- حلول الطاقة المتجددة- المنتجات الوسيطة للصناعات- أخرى (خدمات / معدات استصلاح الأراضي).

الزراعة المستدامة

وسيتم دعوة الشركاء الاستراتيجيين في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة والطاقة الشمسية معًا تحت سقف واحد حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت. كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك ومع التمتع بعقد اجتماعات ثنائية معهم.

الاقتصاد الأخضر في العالم

كما سيتم تنظيم ندوات علمية في مؤتمر الأعمال الخضراء 2023 حيث يرافق المعرض أيضا تنظيم ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر في العالم بشكل عام وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مع التركيز على ما هو جديد في عمليات الإنتاج والتصنيع والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وأهم المعوقات التي تواجه قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المستدامة.

ومن المتوقع أن يكون المشاركون في المؤتمر حوالي 250 - 300 شركة كبيرة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة وسيكون حضور المؤتمر عن طريق الدعوة فقط.وسيضم معرض الأعمال الخضراء عروضًا تقديمية من قِبل مؤسسات الدعم المالي حول عروض السوق للاقتصاد الأخضر، وسيقوي روابط السوق بين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووسائل تمويل الاقتصاد الأخضر، ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، والمستشارين الفنيين وكذلك الشركات الكبيرة.