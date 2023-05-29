مركز تحديث الصناعة يبحث مع اليونيدو محاور النهوض بالقطاعات ذات الأولوية

اجتمعت المدير التنفيذي لـمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة مع نائب مدير مكتب منظمة اليونيدو في مصر أحمد رزق، وذلك في ضوء برنامج "الشراكة مع الدولة" والتعاون مع الشركاء الدوليين.

جهود التنمية الصناعية

وبحث الاجتماع التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على 6 محاور في إطار التعاون الفني لبرنامج الشراكة مع الدولة وهم "السياسات الصناعية والحوكمة، تشجيع الاستثمار، الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة، المُدن الذكية والمناطِق الصناعية المُستدامة، سلاسل القيمة وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية والإلكترونيات والصناعات الغذائيّة والمنسوجات والجلود والأثاث والحِرَف اليدوية.

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كما استعرض المدير التنفيذي خلال الاجتماع خطة مركز تحديث الصناعة ومساهمتها الفعالة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية وذلك تماشيًا مع خطة ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع في ظل تعاون مركز تحديث الصناعة المستمر مع منظمة اليونيدو لتنفيذ مشروعات تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية وما لها من أثر ملموس في تنفيذ مخططات التنمية الصناعية المستدامة وتطوير سياسات التنمية الصناعية الشاملة بما يحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة.

فكرة جديدة لتأجير الروبوتات في القطاعات الصناعية المختلفة

وعلى جانب اخر تم توقيع بروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والمهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

وسيعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلًا من شرائه بمبالغ طائلة وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلي رفع مستوى الوعي لدي المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي والأمن الرقمي وذلك بالتنسيق مع شركة اريا.

وستقوم شركة اريا بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدي المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء اريا على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

الجدير بالذكر أن شركة أريا تكنولوجيز -للروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية والمتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الآلية الصناعية )روبوت( وأنظمه التشغيل الالي والمتابعة والتحكم والاختبار والتدريب.