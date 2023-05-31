التقديم يبدأ غدًا الخميس، شروط المشاركة في مسابقة كشاف المترجمين

يطلق المركز القومي للترجمة، مسابقة كشاف المترجمين بهدف ترجمة مختارات من الثقافة الإفريقية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقارة السمراء.



‎ كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة



‎يقوم المتسابق باختيار أحد الأعمال الإبداعية الأفريقية أو تلك الأعمال التي تتناول قضايا قارة أفريقيا وترجمة عينة لا تتعدى الألف كلمة.

‎الترجمة تكون من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية إلى اللغة اللغة العربية.

‎أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة.

‎ ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق نشره

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‎− سيقوم المركز بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز.

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‎ كيفية التقديم في مسابقة كشاف المترجمين



‎− يقوم المتسابق خلال الفترة من 1/6/2023 إلى 15/6/2023، بإرسال عينة الترجمة من النص الأجنبي بصيغة "وورد"، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل على البريد الإلكتروني:

awards@nct.gov.eg

القومي للترجمة

و صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 18 إصدارًا جديدًا متنوعًا في مختلف المجالات.. تستعرضها (فيتو).

إصدارات المركز القومى للترجمة

و جاءت العناوين كالتالي:"تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم وسول ليفمور ومن ترجمة هشام ممدوح طه،"أهل التشريع وأهل التأويل:في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر،"الأفريكانية " من تاليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة:متى ولوقا ومرقس من تاليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة هاني فتحي مرسي، "داروين ونظرية التطور للنشء" من تاليف باسكال بيك.

و من ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم " من تأليف تشوي جون شيك،"مدرسة الحمقى:شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.



و من تأليف روبرت فرودمان يأتي كتاب:" المعرفة المستدامة:نظرية في الدراسات البينية " من ترجمة محمد العشري، سمر حجازي، أية خضر ومحمود مجدي

"مثنوي سلسلة الذهب "من تأليف نور الدين عبدالله الجامي ومن ترجمة سامية شاكر عبد اللطيف سلامة ومن مراجعة محمد نورالدين عبد المنعم،"ثمن عدم المساواة:مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا" من تأليف جوزيف ستيجلر ومن ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل

"علم النفس الاجتماعي: الأسس"من تأليف دانييل فرينجز ومن ترجمة راقية جلال الدويك،"اسكندريتي: في شمس الأصيل" من تأليف جولي هيل ومن ترجمة غادة جاد، و"تبرئة الألفاظ:عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من تأليف شادن م.تاج الدين ومن ترجمة سمر طلبة،الجزء الثاني من "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "من تأليف أندرو ديكسون وايت.

ومن ترجمة جلال مظهر، "أفريقيا في روسيا:ثلاثة قرون من التلاقي" من تأليف ماكسيم ماتوسفيتش ومن ترجمة عزت ريان ومحمد عبد الكريم "اللوبي العربي:التحالف الخفي الذي يقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط " من تأليف ميتشل بارد ومن تقديم مصطفى الفقي،"رحلة إلى أرض الميعاد 2040" من تأليف إلحانان ليب ليفينسكي ومن ترجمة سعيد عبد السلام العكش وبدوي محمد ماضي و"هبة الفلاسفة:إعادة تفكير في التبادلية" من تأليف مارسيل إيناف ومن ترجمة منال بشير.