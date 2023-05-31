محمد سامي يكشف تفاصيل تعاونه المقبل مع زوجته مي عمر (فيديو)

كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل تعاونه الفني الجديد مع زوجته مي عمر قائلا:"مسلسل نعمة الأفوكادو بطولة مي عمر ومن تأليف مهاب طارق وإن شاء الله يعجب الجمهور، والعمل 15 حلقة".

وأضاف على هامش حفل تكريمه عن مسلسل جعفر العمدة الذي أقيم مساء أمس في إحدى المولات الكبري:"إن شاء الله ربنا يكرمها وتقدم حاجة حلوة للجمهور".

وكان تحدث المخرج محمد سامي عن نجاح مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان الذي عرض في رمضان 2023 قائلًا: الحمد لله احنا كسبنا الرهان مسلسل جعفر العمدة هو الأنجح والأشهر في الوطن العربي وكان الوجبة المحببة لجمهور الوطن العربي وده بفضل ربنا".

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وأضاف في تصريح سابق لفيتو: "كل الناس القائمة علي العمل تعبت واشتعلت وده اللي خلانا نعمل النتيجة دي وفكرة عمل جزء ثاني من جعفر العمدة احنا فكرنا في الفكرة ونناقش الموضوع وإن شاء الله نناقش الفكرة".

محمد سامي ومي عمر

وكان المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر قد حلا ضيفين مؤخرا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على شاشة قناة DMC.

وقالت مي عمر خلال اللقاء: "محمد سامي صرح إني ما طبختش إلا 6 مرات في حياتي كلها وده ظلم وافتراء وهو كان عايز يضحك وأنا بسأله مش في فترة كورونا شهور كتير اتحبسنا فيها في البيت مين كان بيطبخ؟" ليرد محمد سامي:"أنتِ اللي كنتِ بتطبخي في كورونا بس بشكل عام مش أنتِ اللي بتطبخي ودي حاجة مش مضايقاني والله لإن اللي بتطبخ ماجدة مش أنتِ".

وعلقت إسعاد يونس: "إحنا جايين نهدي النفوس"، لترد مي عمر: "أنا ساعات يعني بعرف أطبخ بعض الحاجات وأنا اتعودت استطعم الأكل الحلو ولما جيت أعمل الطبيخ لقيت أكلي مش حلو خالص فلما بدوق ببقى مش مبسوطة".

ولفت محمد سامي: "مي عمر بتطبخ بطريقة غريبة بتجيب كرسي وتحطه قدام البوتاجاز وتلاقيها قاعدة ماسكة الموبايل وبتقلب وكأنها قاعدة على المكتب وطريقة غريبة جدًّا وعمري ما شُفت في حياتي أمي وهي بتطبخ كدا ومربية عيال أنا خايف تحط أباجورة على البوتاجاز".

وعقبت مي عمر: "كل واحد وله استايل بتاعه في الطبخ"، ليعلق محمد سامي:"الأكل ما بيطلعش طعمه حلو إلا لو كانت الست شقيانة في المطبخ" لترد الفنانة: "بس بعرف أعمل سي فود كويس".