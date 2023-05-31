الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

بايدن وزعماء الكونجرس يتوصلون إلى اتفاق لمنع التخلف عن سداد الديون

جو بايدن، فيتو
جو بايدن، فيتو

سقف الدين الأمريكي، أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل مع زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاقية ميزانية مشتركة من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيا.

بايدن وزعماء الكونجرس يتوصلون إلى اتفاقية ميزانية مشتركة

وقال البيت الأبيض في تغريدة عبر تويتر: "توصل الرئيس بايدن وزعماء الكونجرس إلى اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيًا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون حتى يتمكن الرئيس من توقيعه ليصبح قانونًا".

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.

وتطلب الإدارة الأمريكية مزيدًا من الاقتراض لمجرد تلبية النفقات التي تم دفعها بالفعل، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الديون سيجعل واشنطن غير قادرة على دفع فواتيرها، والذي يؤدي إلى مجموعة من الصدمات الاقتصادية.

ويجادل الجمهوريون بأن الدين القومي الأمريكي، الذي يزيد عن 31 تريليون دولار، مرتفع للغاية ولا يمكن قبوله وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جعل الدفاتر أكثر توازنًا، بدلًا من مجرد الإذن بعلاوة دين أعلى.

ويقول الديمقراطيون إنهم على استعداد لمناقشة الميزانية ولكن يجب أولًا رفع سقف الديون دون شروط، حتى يمكن سداد الفواتير الحالية والحفاظ على المصداقية المالية للولايات المتحدة.

لكن فريق بايدن يقول إن مجموعة تخفيضات الإنفاق االمؤلفة من الجمهوريين تغذيها أجندة الجناح اليميني المتشدد، الذي يهيمن بشكل متزايد في الحزب.

جو بايدن، فيتو

التصويت ضد الاتفاق 

كما أعلن بوب جود النائب الجمهوري، من فيرجينيا، أنه يخطط للتصويت ضد الاتفاق.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إن كان صحيحًا أن الصفقة تتعلق برفع سقف الدين بـ4 تريليونات دولار فلست بحاجة لسماع أي شيء آخر، ولا يمكن لأي شخص يدعي أنه محافظ أن يبرر التصويت بنعم".

وقال كين باك النائب الجمهوري عن المنطقة الرابعة في ولاية كولورادو: "يجب رفض الاتفاق والصفقة، لأنها ستمنح الديمقراطيين حرية الدفاع عن إنفاقهم المتهور".

وفيما لم يوضح جمهوريون آخرون رفضهم الصريح والواضح للاتفاق، فإن البعض أبدى دهشته من زيادة سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار في انتظار قراءة وفحص مشروع القانون بعد إجازة عيد الذكرى.

وانتقد النائب الجمهوري دان بيشوب، من ولاية نورث كارولينا، وصف مكارثي للاتفاق بأنه فوز كبير، وقوله إن الديمقراطيين لم يحصلوا على شيء مما طالبوا به في المفاوضات.

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