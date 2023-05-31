الأربعاء 31 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت، موفرة ومضمونة

الطحينة الخام، فيتو
الطحينة الخام، فيتو

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، في البيت، من الطرق التي أصبحت تبحث عنها الكثير من ستات البيوت؛ لمواجهة الغلاء الشديد في أسعار الطحينة، وخاصة أن طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت سهلة وسريعة التحضير، والأهم من ذلك، أنها أرخص من شراءها جاهزة، وكذلك مضمونة وصحية أكثر، لأنها ستكون خالية من أي مواد حافظة، ومكوناتها كلها معروفة.

فتعلم ستات البيوت طريقة عمل الطحينة، بدلا من شراءها جاهزة ستوفر في الميزانية، بشكل كبير، وتحارب الغلاء أيضا، ومن جهة أخرى ستحافظ على صحة افراد الأسرة؛ لأن الطحينة التي تباع في المحلات في الغالب يضاف لها المواد الحافظة الضارة بالصحة، مما يقلل من قيمتها الغذائية، إلى جانب أن أسعار الطحينة ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مع تراجع جودتها في الكثير من الأنواع.

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طريقة عمل الطحينة بالسمسم 

الطحينة في البيت

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت؛ ستتيح لكل ست بيت أن تضيفها بكل سهولة إلى السلطات، ومع السندوتشات، وفي عمل بابا غنوج، وتعد الطحينة من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، فهي تمد الجسم بالطاقة.

 

وحتى يمكنك الاستمتاع بألذ طحينة، مع جودة عالية وطعم مميز، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الطحينة الخام في البيت، وبأقل التكاليف.

 

مقادير عمل الطحينة 

 

كوب سمسم

كوب دقيق

كوب الا ربع زيت

 

خطوات عمل الطحينة الجاهزة

 

يتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.

اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.

ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا.

 

طريقة عمل 2 كيلو طحينة بـ30 جنيه فقط

 

وفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيها.

 

مكونات عمل الطحينة:

ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص

3 كوب من الدقيق

كوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرام)

كوب ونصف من الزيت

 

طريقة عمل الطحينة:

 

يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخن 

يوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.

يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينة

يوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.

يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.

نضيف الفول السوداني على السمسم.

في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدا.

نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.

 

طريقة عمل سلطة الطحينة 

سلطة الطحينة

بعد أن تعلمتي طريقة عمل الطحينة الخام بنفسك، يمكنك الآن صنع أجمل وألذ طبق سلطة طحينة، والذي يمكنك تقديمه مع القرنبيط المقلي المقرمش، أو الفول والطعمية، أو الكبدة بالردة، وكذلك مع المشاوي بشكل عام، ومع الأسماك كذلك.

 

سر سلطة الطحينة زي المحلات

 

ضعي القليل من الطحينة في بولة عميقة، وأضيفي لها ملح وكمون، وفص ثوم مفروم، مع إضافة ملعقة خل، وامزجيهم جيدا.

ضيفي الدقيق تدريجيا، مع القليل من الماء، مع الخفق الجيد، حتى تحصلي على القوام المطلوب.

وبألف هنا.

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