الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكول سلو في البيت، سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة

كول سلو، فيتو
كول سلو، فيتو

طريقة عمل الكول سلو، أو سلطة الكرنب الامريكية الشهيرة، تعد من الوصفات التي تحاول الكثير من ستات البيوت إجادة عملها، حتى يمكنها أن تقدم لأفراد أسرتها تلك الوجبة الشهيرة عالميا من فراخ البروستد والارز المبهر مع سلطة الكول سلو، بدلا من شراءها جاهزة بمبالغ طائلة، لا تسمح بها الميزانية.

 

وسلطة الكول سلو؛ تعد من أشهر السلطات في العالم، ويعشق الكثيرين سلطة الكول سلو، خاصة الاطفال الصغار، والكول سلو هي سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة، المكونة من شرائح الكرنب مع شرائح الجزر، وخلطة من الزبادي واللبن والمايونيز وبعض التوابل.

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وأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار طريقة عمل الكول سلو في البيت، حتى يمكنك عمل وجبة كنتاكي الشهيرة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الاكلات الجاهزة، خوفا من عدوى الفيروسات التي أصبحت تنتشر بشكل كبير هذه الأيام.

 

طريقة عمل الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانة

كول سلو

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، أسرار وخطوات وطريقة عمل الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.

 

مكونات عمل الكول سلو:

 

2 كوب كرنب ابيض

كوب جزر

ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)

 

مقادير دريسينج الكول سلو

 

كوب مايونيز

3 ملاعق كبيرة زبادى

2 ملعقة كبيرة كريمة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة عسل أبيض

ملح وفلفل

 

خطوات عمل الكول سلو

 

فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.

ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب، وكلما تركتي الكول سلو في الثلاجة مدة أطول كلما كان طعمها أفضل، لأنها تمتزج بشكل أكبر مع الدريسنج، مما يجعل طعمها غنيا.

وتقدم باردة، مع الوجبات المختلفة.

 

طريقة عمل الكول سلو على الطريقة الأمريكية

كول سلو

ولأن هناك أكثر من طريقة ووصفة لعمل سلطة الكول سلو الأمريكية، فنقدم لكل ست بيت تبحث عنها، طريقة أخرى، ووصفة سلطة الكرنب أو طريقة عمل الكول سلو الأصلية، من مطبخ الشيف رنيم، والتي تستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصلية 

 

مكونات الكول سلو الامريكية

 

حبة كرنب صغيرة

2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعة

 

مكونات دريسينج الكول سلو

 

6 ملعقة كبيرة لبن زبادي 

5 ملعقة مايونيز

ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

4 ملعقة بقدونس مفروم خشن

ملح – فلفل

رشة سكر

 

خطوات الكول سلو: 

 

تزال الضلوع القاسية من اوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.

تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.

يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.

تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم، ويقضل أن تعدي الكول سلو قبل تناولها بيوم كامل؛ حتى تستمتعي بألذ طعم، زي الجاهزة

      

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