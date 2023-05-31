روتين العناية المنزلية ببشرتك، وتنظيفها بعمق بالماسكات الطبيعية، يتطلب المداومة والانتظام، للاستمتاع ببشرة نضرة ناعمة صحية طوال فصل الصيف، مع التعرض للشمس المحرقة وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وما تتركه على البشرة من آثار مزعجة؛ مثل التصبغات والنمش والبقع الداكنة والحروق والالتهابات.

وهناك العديد من الماسكات والوصفات، التي يمكن تطبيقها بكل سهولة في البيت، دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل.

روتين العناية المنزلية ببشرتك

روتين العناية بالبشرة

وتؤكد خبيرة التجميل "مي محروس"، أنه يمكنك الحصول على جلسة تنظيف عميق لبشرتك، بنفسك في البيت، وبمواد كلها طبيعية، وموجودة في مطبخك، للحفاظ على نضارة وشباب بشرتك، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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ماسك الخميرة

اعجني قطعة من الخميرة، بالقليل من العسل، ووزعيها جيدا على كامل بشرة وجهك.

اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ثم البارد "لغلق مسام وجهك".

ستنعمين ببشرة ناعمة نظيفة، وهذا الماسك رائعا، خاصة إن كنتي تعانين من الحبوب، فلتدوامي على عمله أسبوعيا.

ولا تنسي أن تمرري قطنة مبللة بماء ورد على بشرتك، بعد غسله، ولتضعي كريما مرطبا.

ماسك الطمي المغربي

يمكنك شراءه من عند العطار.

ضعي كمية من الطمي المغربي في وعاء، وأضيفي إليها القليل من بودرة أطفال و3 ملاعق لبن، ومعلقتين ماء ورد.

اخلطي المكونات جيدا، ووزعيها على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيه.

سيمنحك هذا الماسك نظافة ونضارة، ويمكنك تكراره أسبوعيا.

ماسك النعناع بالليمون

المكونات والطريقة:

كمية من النعناع الأخضر

ملعقة عسل

ملعقة عصير ليمون

تضرب المكونات في الكبه، ويوضع على بشرتك لمدة نصف ساعة.

هذا الماسك للبشرة الدهنية والبشرة العادية.

أما مع صاحبات البشرة الجافة، يضاف ملعقة زيت زيتون مع الخليط.

ولا يوضع عصير الليمون.

ويتم تكرار هذا الماسك مرة في الأسبوع.

نصائح سريعة للحفاظ على بشرتك طوال الصيف

الحفاظ على بشرتك

وأخيرا تقدم خبيرة التجميل أهم النصائح للحفاظ على بشرتك الأيام القادمة.

احرصي على وضع كريم النهار صباحا الواقي من الشمس على الوجه والرقبة يوميا، مع ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من التجاعيد، حتى مع عدم سطوع أشعة الشمس، لأن ذلك لا ينفي تسلل الأشعة فوق البنفسجية الضارة لبشرتك.

في المساء لا تنسي وضع كريم الليل المغذي.

لا تنسي مسح الوجه بقطنة مبللة بماء الورد قبل وضع أي كريم سواء صباحا أو مساء.

وأخيرا، احرصي على وضع أي لوشن مرطب للجلد، أو أي علبة كريم صغيرة في شنطتك عند الخروج من البيت، لتحمي يديك ومنطقة حول الفم من الجفاف في أي وقت.