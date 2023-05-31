الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لقائمة تكريمات نجوم رمضان (صور)

مني زكي، فيتو
مني زكي، فيتو

نظمت إحدى الشركات الكبرى مساء أمس الثلاثاء حفل تكريم ضخم  لعدد من النجوم عن أعمالهم في رمضان لهذا العام بناءً على تصويت الجمهور وذلك في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

حفل تكريم نجوم رمضان

وتم تكريم كل من المخرج محمد سامي عن مسلسل جعفر العمدة والفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني على مسلسل كامل العدد، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي وغيرهم من الفنانين.

وحرص على حضور الحفل مصطفى حجاج وهاني محروس وطارق النهري وعلا رشدي وأحمد داوود وطه دسوقي كما حضر أيضًا الفنان أحمد داش الذي ظهر بإطلالة لفتت الانتباه.

-إعلانات-

وتحدث المخرج محمد سامي عن نجاح مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان الذي عرض في رمضان 2023 قائلًا: الحمد لله احنا كسبنا الرهان مسلسل جعفر العمدة هو الأنجح والأشهر في الوطن العربي وكان الوجبة المحببة لجمهور الوطن العربي ودا بفضل ربنا". 

 

وأضاف في تصريح لفيتو: "كل الناس القائمة علي العمل تعبت واشتعلت ودا اللي خلانا نعمل النتيجة دي وفكرة عمل جزء ثاني من جعفر العمدة احنا فكرنا في الفكرة ونناقش الموضوع وإن شاء الله نناقش الفكرة".

ونظمت إحدى الشركات حفل تكريم لعدد من النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان الماضي، بناء على تصويت من الجمهور.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد سامى دينا الشربيني محمد رمضان اخبار الفن

الأكثر قراءة

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة وارتجاع المريء

نائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء بعد اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين (بث مباشر)

القائمة الكاملة لقائمة تكريمات نجوم رمضان (صور)

تمزيق أوراق واستغاثة بالإسعاف.. فيديو جديد لاقتحام بلطجية مقر الجمعية العمومية للمهندسين

مهزلة في انتخابات المهندسين، مجهولون يقتحمون مقر الجمعية العمومية، تكسير صناديق الاقتراع وتمزيق الأوراق، ونائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء

Advertisements

منوعات

المزيد

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية