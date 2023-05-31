القائمة الكاملة لقائمة تكريمات نجوم رمضان (صور)

نظمت إحدى الشركات الكبرى مساء أمس الثلاثاء حفل تكريم ضخم لعدد من النجوم عن أعمالهم في رمضان لهذا العام بناءً على تصويت الجمهور وذلك في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

حفل تكريم نجوم رمضان

وتم تكريم كل من المخرج محمد سامي عن مسلسل جعفر العمدة والفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني على مسلسل كامل العدد، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي وغيرهم من الفنانين.

وحرص على حضور الحفل مصطفى حجاج وهاني محروس وطارق النهري وعلا رشدي وأحمد داوود وطه دسوقي كما حضر أيضًا الفنان أحمد داش الذي ظهر بإطلالة لفتت الانتباه.

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وتحدث المخرج محمد سامي عن نجاح مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان الذي عرض في رمضان 2023 قائلًا: الحمد لله احنا كسبنا الرهان مسلسل جعفر العمدة هو الأنجح والأشهر في الوطن العربي وكان الوجبة المحببة لجمهور الوطن العربي ودا بفضل ربنا".

وأضاف في تصريح لفيتو: "كل الناس القائمة علي العمل تعبت واشتعلت ودا اللي خلانا نعمل النتيجة دي وفكرة عمل جزء ثاني من جعفر العمدة احنا فكرنا في الفكرة ونناقش الموضوع وإن شاء الله نناقش الفكرة".

ونظمت إحدى الشركات حفل تكريم لعدد من النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان الماضي، بناء على تصويت من الجمهور.