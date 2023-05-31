الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

محمد عادل: أفضل لاعب في الدوري لا يساوي أكثر من 5 ملايين

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون، فيتو

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الجيل الحالي من اللاعبين يهتم فقط بالمال.

وقال محمد عادل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "أفضل لاعب في الدوري لا يساوي أكثر من 5 ملايين فقط، والجيل الحالي لا يهتم سوى بالمادة''.

وأضاف: “للأسف اللاعبين الآن تركيزهم على المشاريع الخارجية وليست كرة القدم فقط”.

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب مع الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء في إطار الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز في موقعة أولاد العم.

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موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بإستاد المقاولون.

 

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي 

ويدير لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكمًا للساحة وأسامة عبد اللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكمًا رابعًا ومصطفى الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبد العزيز حكمًا مساعدًا للفيديو.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

 

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين وتأكيد ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددًا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

 

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق بالجهاز الفني واللاعبين.

 

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

محمد عادل فتحي يكتب: أهلاوي

الدوري المصري، فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي

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محمد عادل فتحي المقاولون نادي المقاولون العرب مجدي عبد الغني ملعب الشمس الاسماعيلي

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