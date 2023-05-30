الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي

فتحي يحفز لاعبي المقاولون
فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.


ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء في إطار الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز حيث اختتم الفريق تدريباته وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق. 

فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي، فيتو


وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي. 

-إعلانات-


وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي، فيتو

موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والاسماعيلي غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد المقاولون.

 

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون


حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.

 

ترتيب الدوري المصري 2023 


1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

الدوري المصري، حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري محمد عادل فتحي المقاولون العرب شوقى غريب الاسماعيلي محسن صلاح ترتيب الدوري المصري 2023 موعد مباراة المقاولون والاسماعيلي المقاولون والإسماعيلى

مواد متعلقة

اختبارات الناشئين، المقاولون يواصل استقبال المتقدمين لليوم الرابع (صور)

المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الدوري المصري، حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

الناشئون كلمة السر في الإقبال غير المسبوق على اختبارات المقاولون العرب

الأكثر قراءة

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد ضبط المتهمين بالنصب عليه (فيديو)

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

تنويه عاجل من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك في حلوان غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سحرت الصحف العالمية بجمالها وأحبها العقاد و3 من أزواجها خانوها.. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري.. (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية