الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هاني شنودة: علمت بفوزي بجائزة الدولة التقديرية من أحد جيراني وما كنتش مصدق (فيديو)

هاني شنودة، فيتو
هاني شنودة، فيتو

جائزة الدولة التقديرية، قال الموسيقار هاني شنودة إنه علم بفوزه بجائزة الدولة التقديرية من أحد جيرانه، صباح أمس، لكنه لم يصدقه، ساخرًا: "قُلت يمكن يكون ما لبسش النضارة وهو بيقرأ الخبر، وعندما تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية للتهنئة فقلت إن الموضوع بجد".


وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "mbc مصر": "لم يتصل بي أحد من المسؤولين، لإبلاغي بحصولي على الجائزة التقديرية كان بالنسبة لي حلم لم أكن أتوقع أنه سيحدث، وتم تكريمي من أغلب دول العالم".

-إعلانات-

وتابع: "أعلى تكريم حصلت عليه كان في  السعودية، وأود أن أقول بأن هاني شنودة صنع في مصر وهذا أعلى مراتب الحياة، وأتوجه بالشكر لمن هنأني بالجائزة ومكتبة الإسكندرية التي رشحتني لها".
 

 

الموسيقار هاني شنودة

كرمت وزارة الثقافة المصرية رحلة فنية طويلة للموسيقار هاني شنودة،  إذ منحته وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني وسم وجائزة الدولة التقديرية لعام 2023.


وتعتبر رحلة  هاني شنودة في عالم الموسيقى المصرية واحدة  من أبرز أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث إن إسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت تغير، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة عدة نجوم ونجمات كبار كـ منير وعمرو دياب وأنغام. 

ولد هاني شنودة بطنطا بالمملكة المصرية عام 1943م تخرج في كلية الموسيقى عام 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي الموسيقي "الكونسيرفتوار".

وكانت بداية عشقه للألحان والفنون من خلال الموالد ومنها؛ السيد البدوي ومولد الشيخة صباح، ومولد سيدىالرفاعي وحلقات الذكر.


فرقة المصريين 

يقول هاني شنودة عن فرقة المصريين أول فرقة موسيقية له إن الفكرة أساسًا يعود الفضل لتكوينها للكاتب العالمي نجيب محفوظ والتي استمرت لفترات طويلة، أنجبت خلالها أجيالًا متعاقبة من المطربين والمطربات.

فبعد التخرج يقول هاني "اشتركت مع مجموعة من الشباب، وعزفنا بعض المقطوعات الغربية والأغاني الغربية، وتجولنا بهذه الفرقة للعديد من الدول مثل لبنان وسوريا وكنا ندعو من خلالها كبار المطربين لأن ينظروا إلينا ويروا هذه الموهبة، وذات يوم حضر إلينا الأديب نجيب محفوظ وقتها كان يعمل بمجال الصحافة وسألني عن الموسيقى والفقرات التي نعزفها، وكنا وقتها نقدم مجموعة من الأغاني العالمية كالإيطالية والأسبانية والفرنسية وقال لي لماذا لا تقدم مثل هذه النوعية بالعربية، وبإجماع قلنا له العربي مش عاجبنا فقال لنا من أي ناحية، فقلت له المقدمات طويلة والأغنية ليس بها بناء هارموني وفيها إعادات وزيادات.

ثم قمنا بعدها بعمل أغانٍ عربية إلى أن جاءني ذات يوم كل من شوقي حجاب وعبد الرحيم منصور وطلبوا مني عمل ألبوم غنائي لمحمد منير وهو علموني عينيك ولكنه فشل بسبب قيام الشركة بنقل الأغاني من الأسطوانة إلى الكاسيت الذي لم يكن منتشرًا في ذلك الوقت، من هنا طرأت على فكرة تكوين فرقة موسيقية، وشاركوني من قاموا بعزف الألبوم الأول لمنير والسبب الثاني لفشل الألبوم عدم شهرة منير في ذلك الوقت.

هاني شنودة لـ فيتو: أنا مصنوع في مصر وتكريم بلدي الأهم

بعد اقتناصه جائزة الدولة التقديرية.. إسهامات فنية وإنسانية لا تُنسى لـ هاني شنودة في الوطن العربي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جائزة الدولة التقديرية الموسيقار هاني شنودة هانى شنوده يحدث فى مصر mbc مصر الجائزة التقديرية السعودية هاني شنودة صنع فى مصر

مواد متعلقة

بعد اقتناصه جائزة الدولة التقديرية.. إسهامات فنية وإنسانية لا تُنسى لـ هاني شنودة في الوطن العربي

أول تعليق من المستشار عبد المجيد محمود بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية

أشرف زكي لـ«فيتو»: جائزة الدولة التقديرية لها خصوصية وسعادتي لا توصف

جائزة الدولة التقديرية 2023، فوز أشرف زكي وهاني شنودة وعبد المجيد محمود

الأكثر قراءة

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

الزمالك عن أوسوريو: تسبب في مشاكل ومحتاج وقفة وهذا مصيره الموسم المقبل

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب عن تركي آل الشيخ: مدلعين على حسه وإيده ممدودة لينا (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

حمل نقيب المهندسين على الأعناق بعد مؤشرات رفض سحب الثقة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

المزيد
الجريدة الرسمية