هاني شنودة: علمت بفوزي بجائزة الدولة التقديرية من أحد جيراني وما كنتش مصدق (فيديو)

جائزة الدولة التقديرية، قال الموسيقار هاني شنودة إنه علم بفوزه بجائزة الدولة التقديرية من أحد جيرانه، صباح أمس، لكنه لم يصدقه، ساخرًا: "قُلت يمكن يكون ما لبسش النضارة وهو بيقرأ الخبر، وعندما تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية للتهنئة فقلت إن الموضوع بجد".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "mbc مصر": "لم يتصل بي أحد من المسؤولين، لإبلاغي بحصولي على الجائزة التقديرية كان بالنسبة لي حلم لم أكن أتوقع أنه سيحدث، وتم تكريمي من أغلب دول العالم".

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وتابع: "أعلى تكريم حصلت عليه كان في السعودية، وأود أن أقول بأن هاني شنودة صنع في مصر وهذا أعلى مراتب الحياة، وأتوجه بالشكر لمن هنأني بالجائزة ومكتبة الإسكندرية التي رشحتني لها".



الموسيقار هاني شنودة

كرمت وزارة الثقافة المصرية رحلة فنية طويلة للموسيقار هاني شنودة، إذ منحته وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني وسم وجائزة الدولة التقديرية لعام 2023.



وتعتبر رحلة هاني شنودة في عالم الموسيقى المصرية واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث إن إسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت تغير، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة عدة نجوم ونجمات كبار كـ منير وعمرو دياب وأنغام.

ولد هاني شنودة بطنطا بالمملكة المصرية عام 1943م تخرج في كلية الموسيقى عام 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي الموسيقي "الكونسيرفتوار".

وكانت بداية عشقه للألحان والفنون من خلال الموالد ومنها؛ السيد البدوي ومولد الشيخة صباح، ومولد سيدىالرفاعي وحلقات الذكر.



فرقة المصريين

يقول هاني شنودة عن فرقة المصريين أول فرقة موسيقية له إن الفكرة أساسًا يعود الفضل لتكوينها للكاتب العالمي نجيب محفوظ والتي استمرت لفترات طويلة، أنجبت خلالها أجيالًا متعاقبة من المطربين والمطربات.

فبعد التخرج يقول هاني "اشتركت مع مجموعة من الشباب، وعزفنا بعض المقطوعات الغربية والأغاني الغربية، وتجولنا بهذه الفرقة للعديد من الدول مثل لبنان وسوريا وكنا ندعو من خلالها كبار المطربين لأن ينظروا إلينا ويروا هذه الموهبة، وذات يوم حضر إلينا الأديب نجيب محفوظ وقتها كان يعمل بمجال الصحافة وسألني عن الموسيقى والفقرات التي نعزفها، وكنا وقتها نقدم مجموعة من الأغاني العالمية كالإيطالية والأسبانية والفرنسية وقال لي لماذا لا تقدم مثل هذه النوعية بالعربية، وبإجماع قلنا له العربي مش عاجبنا فقال لنا من أي ناحية، فقلت له المقدمات طويلة والأغنية ليس بها بناء هارموني وفيها إعادات وزيادات.

ثم قمنا بعدها بعمل أغانٍ عربية إلى أن جاءني ذات يوم كل من شوقي حجاب وعبد الرحيم منصور وطلبوا مني عمل ألبوم غنائي لمحمد منير وهو علموني عينيك ولكنه فشل بسبب قيام الشركة بنقل الأغاني من الأسطوانة إلى الكاسيت الذي لم يكن منتشرًا في ذلك الوقت، من هنا طرأت على فكرة تكوين فرقة موسيقية، وشاركوني من قاموا بعزف الألبوم الأول لمنير والسبب الثاني لفشل الألبوم عدم شهرة منير في ذلك الوقت.